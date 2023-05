En visite au Liban depuis vendredi 26 mai, le directeur de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), Peyman Jebelli, s’est entretenu, dimanche 28 mai, avec le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade iranien à Beyrouth.

Au menu des discussions : les défis médiatiques et politiques avec lesquels est aux prises l’axe de la Résistance.

Le directeur de la radiotélévision de la RII et la délégation qui l’accompagnait avaient rencontré le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Berri. « Grâce à la résistance du peuple du Liban, on a assisté à un changement de carte politique de la région et du monde », a indiqué Peyman Jebelli après sa rencontre avec M. Berri, le félicitant pour le 23e anniversaire de la libération du sud du Liban.

Lors de son arrivée à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, M. Jebelli a affirmé que sa visite a visé à une consultation en vue de l’amélioration de l’interaction médiatique entre l’Iran et le Liban comme moyen de meilleure représentation des acquis de l’axe de la Résistance.

En outre, il a salué la couverture correcte, ponctuelle et rapide des événements sensibles dans les pays qui forment l’axe de la Résistance régionale. « La République islamique possède un palmarès brillant parmi ces pays », s’est-il félicité, selon Press TV.

Le directeur de l’IRIB a évoqué l’importance de l’intégration et de la synergie entre les médias de la région dans le processus de couverture des victoires de la Résistance.

Source: Avec Press Tv