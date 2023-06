Le guide suprême de la révolution islamique iranienne, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré : « Le programme nucléaire iranien est confronté à des défis depuis 20 ans » ajoutant « nos ennemis affirment qu’ils craignent que l’Iran ne possède des armes nucléaires, mais ils mentent, car ils savent très bien que nous ne sommes pas dans le processus de fabrication d’armes nucléaires ».

S’exprimant lors d’un discours après sa visite à l’exposition des réalisations de l’industrie nucléaire iranienne, ce dimanche, son éminence a souligné que « les services de renseignement américains, ces derniers mois, ont admis qu’il n’y a aucune preuve indiquant que l’Iran se dirige vers la construction d’une arme nucléaire ».

Il a également indiqué que « nous n’avions pas l’intention de fabriquer une arme nucléaire, non pas à cause de notre peur des ennemis, mais plutôt à cause de notre foi ».

Et après avoir précisé que « les armes nucléaires sont destinées à la destruction massive », il a réaffirmé : « Nous nous opposons à cela, car cela contredit la religion et la loi islamique ».

De même, l’ayatollah Ali Khamenei a indiqué que « si Téhéran voulait fabriquer des armes nucléaires, les ennemis ne pourraient pas s’y opposer » ajoutant que « les ennemis de l’Iran ne pourront pas stopper le développement de nos industries nucléaires, et ils ne pourront pas le faire », soulignant que « le prétexte des armes nucléaires est un faux prétexte ».

L’ayatollah Khamenei a souligné que « les parties à l’accord sur le nucléaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique n’ont pas tenu leurs promesses au cours des dernières années ». Il a ensuite réitéré : « Nous avons réalisé au cours des deux dernières décennies que nous ne pouvons pas faire confiance à leurs promesses ».

Dans le même contexte, l’ayatollah Khamenei a recommandé de maintenir les relations avec l’Agence internationale de l’énergie atomique dans le cadre des lois de l’agence.

Il a ajouté : « Vous voudrez peut-être conclure des accords, et c’est possible. Concluez des accords sans nuire à l’infrastructure, ni en detruisant de ce que les responsables et les personnes concernées par l’industrie nucléaire ont accompli au cours des dernières années ».

Ce matin, le guide suprême de la révolution islamique iranienne a inspecté l’exposition des réalisations de l’industrie nucléaire à Hossainiya de l’imam Khomeiny (S) dans la capitale, Téhéran. Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique, Mohammad Eslami, a informé sayyed Ali Khamenei des dernières réalisations de l’organisation.

Plus tôt dans la journée, Téhéran a révélé la raison de l’augmentation du niveau d’enrichissement, notant qu’il s’agit d’une « mesure stratégique pour annuler les sanctions ».

La mission permanente de l’Iran auprès des Nations Unies a déclaré : » L’Agence internationale de l’énergie atomique a vérifié toutes les matières et activités nucléaires iraniennes », soulignant « qu’ il n’y a pas de matières nucléaires non déclarées en provenance d’Iran ».

Depuis avril 2021, l’Iran et les puissances occidentales ont engagé des pourparlers visant à relancer l’accord, auxquels les États-Unis ont indirectement participé. Bien que des progrès aient été réalisés dans ces pourparlers, ils n’ont pas atteint le stade de l’entente permettant de réactiver l’accord.

