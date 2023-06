Les médias israéliens ont rapporté que les Palestiniens ont intensifié leurs opérations contre l’armée et les colons en Cisjordanie, discutant du succès de ces opérations en échange de l’échec à les contenir.

Dvir Karev, un ancien responsable du Shin Bet (service de sécurité israélien), a déclaré : « Les engins explosifs rencontrés par les véhicules de l’armée israélienne sur les routes de la région de Jénine rappellent beaucoup ce à quoi nous avons été confrontés au Liban ».

Karev a souligné : « Les forces de l’armée israélienne sont témoins d’un certain nombre d’attaques dans le nord de la Cisjordanie, y compris par le Jihad islamique, car il a récemment créé une situation dans laquelle des jeeps militaires sont exposées à des engins explosifs ».

Il a ajouté que ce qui se passe en Cisjordanie est « sans précédent « , notant que « l’armée compte protéger ses véhicules, face aux engins explosifs sous les routes ».

Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté que » l’armée israélienne fait face à une période d’escalade dans le nord de la Cisjordanie », ajoutant que « les Palestiniens réussissent à mener leurs attaques contre les forces de sécurité et les colons, malgré les efforts de l’armée là-bas depuis plus d’un an. »

Roei Sharon, un commentateur militaire sur la chaîne israélienne Kan, a déclaré que « l’armée et l’establishment sécuritaire n’ont pas réussi à réduire le niveau des attaques, car les Palestiniens réussissent à mener des attaques sur les routes », exprimant sa conviction que » la question a atteint un point où les décideurs doivent repenser à nouveau leur défense. »

Cela s’est produit après que les médias israéliens ont rapporté que 5 Israéliens ont été blessés dans une double fusillade menée par un Palestinien près du point de passage de Rehan dans le nord de la Cisjordanie, aujourd’hui, mardi.

Les médias israéliens ont indiqué que l’attaque par balles menée par le Palestinien a eu lieu près du village de Yaabad dans deux endroits distincts près de Jénine, soulignant que le Palestinien a tiré depuis sa voiture vers une voiture israélienne, blessant 4 Israéliens, et a réussi à se retirer vers le village de Yaabad.

Les médias israéliens ont fait état de la « situation sécuritaire dangereuse » en Cisjordanie au cours de la période récente, soulignant qu’elle rappelait la situation pendant la deuxième intifada palestinienne.

Le commentateur des affaires militaires de la radio d’occupation, Amir Barshalom, a affirmé : « Nous parlons du début du deuxième millénaire, alors que de nombreuses forces régulières ont investi dans des régions comme la Cisjordanie, et lorsque la Seconde guerre du Liban (2006) a commencé, ces forces sont venues, et elles n’étaient pas formées. »

Yaron Abraham, commentateur d’affaires politiques sur la Douzième chaîne, avait indiqué que « la Direction du renseignement militaire et le Shin Bet s’attendaient à une augmentation non seulement du volume des attaques dans les mois à venir, mais aussi de la qualité de ces attaques ».

