Lors d’une visite au Nicaragua, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que la nation iranienne avait réussi à transformer les sanctions et les menaces des États-Unis en opportunités.

« Les États-Unis ont cherché à barrer la route à notre nation par des sanctions et des menaces, mais non seulement notre nation n’a pas été arrêtée, mais elle en a créé des opportunités et fait des progrès », a déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi après avoir été officiellement accueilli par son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega, à son arrivée, le mardi 13 juin, à Managua.

« La résistance du peuple nicaraguayen face aux diktats de l’Arrogance a conduit à sa victoire et les nations des deux pays partagent le désir commun d’indépendance, de liberté et de justice », a-t-il souligné.

Il a rejeté les « fausses » allégations des puissances occidentales sur leur défense de la démocratie et des droits de l’homme et a exhorté l’Occident, en particulier les États-Unis, à respecter les systèmes établis sur la base des votes du peuple. Mais selon lui, ils font le « contraire ».

Raïssi a souligné le rôle des États-Unis dans la création de Daech et le soutien de la République islamique à la lutte contre le terrorisme avant de poursuivre : « Ils prétendent combattre le terrorisme mais ils ont tué en martyr le héros anti-terroriste [iranien], le général de corps d’armée Qassem Soleimani ».

Le président iranien a indiqué que Téhéran et Managua entretiennent des relations « stratégiques » et a exprimé la volonté de la République islamique d’améliorer les relations mutuelles sur divers plans, en particulier dans les sciences et la technologie.

Pour sa part, Daniel Ortega a déclaré que les révolutions iranienne et nicaraguayenne ont des racines profondes dans la lutte contre la domination des puissances arrogantes, en particulier les États-Unis.

La politique de « recherche de domination » est une composante intrinsèque de la nature de l’impérialisme et les puissances arrogantes ont exercé des pressions sur les pays indépendants sous prétexte des droits de l’homme et de la démocratie, cependant, ces États continuent de résister fermement devant eux.

À la tête d’une délégation politico-économique de haut rang, Raïssi est arrivé au Nicaragua lors de la deuxième étape de sa tournée dans trois pays d’Amérique latine. Il a déjà visité le Venezuela et partira plus tard pour Cuba.

S’exprimant lors d’une réunion conjointe des délégations de haut rang de l’Iran et du Venezuela lundi après-midi, heure locale, le président iranien a déclaré qu’un nouvel ordre mondial est en train de se former en faveur des pays indépendants, épris de liberté, soulignant que la résistance contre les puissances arrogantes a conduit à des réalisations importantes.

Les ministres et autres hauts responsables iraniens et vénézuéliens ont signé 19 accords de coopération et protocoles d’accord en présence des présidents des deux pays.

Les accords visent à élargir la coopération entre Téhéran et Caracas dans de nombreux domaines dont la pétrochimie, alors que les deux parties s’efforcent d’élargir la coopération globale dans le secteur pétrolier.

Source: Avec PressTV