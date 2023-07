Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « le problème de la résistance est avec l’ennemi (israélien) et non pas avec quiconque au Liban ».

« Nous voulons, par la résistance, créer l’avenir de nos générations, protéger notre pays et empêcher qu’on nous impose d’autres options », a souligné cheikh Qassem lors d’un discours à l’occasion de la 2ème nuit du deuil d’Achoura.

« Nous aurait-il été possible de relever les grands défis dans divers domaines, en cas d’absence d’un peuple coopératif et cohérent ? ».

Cheikh Qassem a insisté que « le Liban est une patrie définitive pour tout son peuple, et nous n’avons pas l’intention de proposer l’amendement de la constitution et de l’accord de Taef ».

Le numéro deux du Hezbollah s’est prononcé contre « toute division directe et indirecte, dont entre autres : le fédéralisme et l’abandon à un pouce de terrain, d’eau ou de pétrole ».

Cheikh Qassem a indiqué « qu’il n’est pas vrai de dire que vous avez votre Liban et nous avons le nôtre. Il y a un seul Liban pour tous les Libanais sans distinction entre les uns et les autres, et quelle que soit leur identité intellectuelle ».

D’autre part, Cheikh Qassem a dit : « J’ai entendu qu’il y a un nombre de députés qui veulent présenter quelque chose en relation avec l’homosexualité et le respect de la liberté d’opinion et d’expression… Je ne veux pas détailler aujourd’hui, espérant qu’ils renoncent à leur idée ».

Cheikh Qassem a en outre félicité la Ligue de l’enseignement secondaire pour « son refus de participer à un atelier sur l’homosexualité organisé par l’association ‘Education Internationale’ « .

Il a dans ce contexte appelé le reste des associations à emboîter le pas à la Ligue de l’enseignement secondaire, révélant que l’organisation « Education Internationale » a fourni 800 dollars pour chaque association et 40 dollars pour chaque invité qui participera à l’atelier.