Le parlement portugais a voté à une écrasante majorité en faveur d’une résolution reconnaissant le jour de la Nakba ou « Jour de la catastrophe », marquant la période de 1948 où plus de 750 000 Palestiniens ont été expulsés de force de leurs maisons et dispersés dans des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza et dans les pays voisins de la Palestine.

Par majorité absolue, le Parlement portugais a voté, le vendredi 21 juillet, la décision de reconnaître la Nakba qui a frappé le peuple palestinien en 1948, et salué sa lutte pour obtenir son droit à l’autodétermination.

La résolution portugaise condamne la politique illégale du régime sioniste d’expansion des colonies dans les territoires palestiniens qui est en violation flagrante des lois internationales. La résolution appelle également le gouvernement portugais à adopter une position « claire et franche » dans la défense du droit du peuple palestinien.

Y régissant, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a salué la décision du Parlement portugais, la décrivant comme une véritable expression de la solidarité du pays d’Europe du Sud avec les Palestiniens.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a qualifié la décision d’un premier pas vers la reconnaissance par le gouvernement portugais de l’État de Palestine, mais aussi d’un pas sur la voie de l’adoption des résolutions qui considèrent la Nakba comme une tragédie humaine.

‘Israël’ a proclamé son existence illégale le 15 mai 1948 après avoir expulsé de force 750 000 Palestiniens de leur patrie. Ce jour est connu parmi les Palestiniens comme le jour de la « Nakba » (« catastrophe » en arabe).

Pour la première fois de son histoire, les Nations unies ont commémoré le 75e anniversaire de la Journée de la Nakba le 15 mai 2023.

Selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, le Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a organisé la réunion spéciale de haut niveau au siège de l’ONU à New York.

La réunion était présidée par le président du comité, l’ambassadeur, Cheikh Niang du Sénégal, et comprenait le discours d’ouverture du président palestinien Mahmoud Abbas.

De hauts responsables de l’ONU et des représentants de groupes régionaux et de la société civile ont également fait des déclarations pour commémorer la Nakba.

Selon l’ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, la Nakba a été maintenue par Israël, et les administrations israéliennes successives ont exproprié des terres appartenant aux Palestiniens, étendu des colonies illégales et sévèrement restreint la liberté de mouvement des Palestiniens.

« La Nakba n’a pas pris fin en 1948 – les Palestiniens continuent de résister à un système de dépossession coloniale et d’apartheid », a-t-il tweeté à l’occasion de l’événement exprimant son soutien à la création d’un État palestinien souverain et indépendant.