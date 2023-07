Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la guerre contre la prise de conscience est plus dangereuse que jamais » soulignant » mais il existe des bases solides sur lesquelles l’autre camp s’appuie dans la bataille de la prise de conscience, malgré le changement d’outils ».

Dans son discours lors de la commémoration de la septième nuit de l’Achoura, Sayyed Hassan Nasrallah a noté que « les gens du mensonge ont toujours travaillé pour empêcher les gens de la vérité de faire entendre leur voix et de faire connaitre leur logique aux autres, à titre d’exemple il y a des milliers de chaînes satellites disponibles, mais il y a certaines chaînes qui sont bloquées, comme la chaîne Al-Manar, et les sites internet sont censurés, même sur les réseaux sociaux de communication , certains termes sont bannis de leur lexique ».

Sayyed Nasrallah a souligné que « les gens du mensonge s’efforcent de cacher les faits aux gens, de les obscurcir voire de les modifier, afin que la résistance soit representée comme un terroriste et que l’entité ennemie soit representée comme une entité démocratique qui garantit les droits de l’homme en Palestine ».

Et de poursuivre : « l’état qui a mené le plus de guerres et commis le plus de massacres dans le monde au cours des 200 dernières années sont les USA », ajoutant que « le plus grand criminel de l’ère actuelle se vante d’être un parrain de la paix et un defenseur des droits de l’homme ».

Son éminence a expliqué : « Ils travaillent à répandre des rumeurs et des accusations, et nous recevons des reportages portant des accusations mensongères contre le Hezbollah à titre d’exemple : l’explosion du port de Beyrouth . Alors que les gens ramassaient les restes des martyrs , des accusations ont pointé du doigt les armes de la résistance comme état le responsable de l’explosion du port alors qu’elle a apporté fierté et dignité au Liban ».

Et d’indiquer : « au Liban, ils ont essayé d’induire le peuple à l’erreur en le faisoant croire que votre problème est la résistance, et si vous l’abandonnez, vos conditions s’amélioreront et votre économie prospérera, sachez que si vous aviez abandonné la résistance, vous auriez tout perdu ».

Sayyed Nasrallah a confirmé que « l’esprit de nos jeunes hommes et femmes et de nos familles est ciblé, et nous portons tous la responsabilité d’être conscients de gérer nos affaires, et nous avons des convictions fondées sur des fondements, et nous avons une logique et des preuves, et donc depuis 40 ans, ils n’ont pas pu nous nuire ».

Sayyed Nasrallah a indiqué que « notre engagement dans notre résistance et notre religion est une tradition que nous avons héritée de nos pères, une fois de l’enthousiasme et de l’excitation, et une fois du fait de la foi et de la croyance qui s’est établie en nous, en particulier en ce mois de Muharram, et nous devons renforcer cette foi ».

Il a noté que « le peuple n’a pas abandonné la résistance malgré les calamités économiques et sociales depuis 2019, mais l’environnement de la résistance est resté stable et solide, preuve à l’appui les célebrationsde la tragédie d’Achoura dans toutes les régions sans compter la présence de maisons d’hôtes non financées par le Hezbollah, mais par le peuple, cela est le résultat de la foi ».

Le secrétaire général du Hezbollah a appelé à « immuniser notre société par la clarification, en particulier dans notre environnement, qui appartient à l’école d’Ahl al-Bayt (PSL) » ajoutant « nous devons scruter tout ce qui est diffusé, rejeter les soupçons et ne pas les ignorer, mais en même temps, nous ne devons pas promouvoir le mensonge et devenir des partenaires dans la propagation de rumeurs qui visent notre environnement ».

ET de conclure: « dans la guerre contre la prise de conscience, nous devons attaquer comme une résistance armée et dévoiler les crimes des USA et « d’Israël « avec des faits, des preuves » soulignant « durant la bataille de la conscience, nous devons être patients et inébranlables, car nous pouvons créer une conscience différente, et parmi les domaines dans lesquels le sang de Hussein l’a emporté sur l’épée, il y a la bataille de la conscience, et cette bataille est la responsabilité de chacun. »

Source: Médias