Une nouvelle opération de résistance palestinienne héroïque a été réalisée dans l’après-midi de ce mardi dans la colonie Ma’aleh Adumim, à l’est de la ville sainte occupée al-Qods (Jérusalem).

Selon les médias israéliens, un palestinien a ouvert le feu sur un groupe de colons à proximité d’un centre commercial.

Magen David Adom (l’équivalent israélien de la Croix-Rouge) a indiqué que 5 Israéliens sont blessés, dont un dans un état grave.Mais les médias palestiniens assurent qu’il y a eu 6 colons blessés dont deux grièvement.

La chaine de télévision israélienne Channel 14 a rapporté que l’auteur de l’opération a été liquidé par les soldats israéliens et qu’il portait la tenue d’un gardien de sécurité et utilisait une mitrailleuse M16.

Mais selon le quotidien israélien Maariv qu’il faisait partie des agents de nettoyage de la colonie Ma’aleh Adumim et a été neutralisé par un agent de sécurité.

L’opération a eu lieu en même temps qu’une réunion du cabinet ministériel israélien à laquelle a participé le ministre de la Défense Yoav Galant dans le siège de l’armée d’occupation israélienne en Cisjordanie occupée, indique ce journal.

D’après le ministère palestinien de la Santé, l’auteur de l’opération est Mohannad al-Mazariaat, un jeune palestinien de 20 ans.

Le martyr était originaire du village al-Ayzariyeh, l’un des trois villages dont les terres avaient été confisquées par les Israéliens en 1967 pour édifier la colonie de Ma’aleh Adumim. Les deux autres sont al-Sawahirat et Abu Dis. En fin d’après-midi, les forces d’occupation ont pris d’assaut ce village et perquisitionné son domicile familial.

Cette colonie avait été le théatre de l’une des opérations les plus spectaculaires. Elle avait été réalisée par le palestinien Oday al-Tamimi.

La résistance saluent

Dans la ville de Tulkarem, les combattants palestiniens ont été vus en train de distribuer des friandises pour célébrer cette opération.

Le mouvement de résistance palestinien Jihad islamique lui a rendu hommage estimant qu’elle « constitue la réponse toute naturelle aux agressions et aux incursions contre la mosquée al-Aqsa ».

« Une fois de plus, notre peuple affirme que sa volonté est plus forte que tous les complots qui veulent le détourner de la confrontation avec l’ennemi », selon le Jihad.

Saluant l’opération, le mouvement de résistance Hamas l’a qualifié de « revanche pour al-Aqsa ». Elle illustre que « notre peuple est unifié sur le terrain de confrontation avec l’occupant et qu’il est capable de riposter à ses crimes », selon le Hamas.

Depuis le début de l’année dernière, la Cisjordanie, territoire occupé par depuis 1967, a été le théâtre d’une série d’opérations menées par des Palestiniens contre des cibles israéliennes, ainsi que de violences commises par des colons israéliens à l’encontre de communautés palestiniennes.

230 morts ont été recensés depuis le début de l’année : au moins 204 Palestiniens, 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Source: Divers