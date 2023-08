Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a appelé le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, à déployer ses efforts pour mettre fin aux affrontements en cours dans le camp d’Ain al-Hilweh et remettre les choses dans l’ordre.

Dans une lettre adressée à Sayed Nasrallah, M.Haniyeh a abordé les derniers affrontemnets dans le camp d’Ain al-Hilweh qui ont coûté la vie à une dizaine de palestiniens.

Il a souligné : « Le Hamas est engagé à la sécurité et à la stabilité dans le camp et ses alentours, à ce que les camps restent attachés au retour en Palestine, et les armes palestiniennes restent uniquement braquées contre l’ennemi sioniste ».

Et d’ajouter : « les décisions prises par les autorités palestiniennes, en particulier le Comité d’action conjoint palestinien, doivent être respectées, en pleine coordination avec les autorités libanaises officielles concernées, en termes de non-recours aux armes, du respect du cessez-le-feu et du retrait des hommes armés des rues ».

Pour le chef du Hamas, « la commission d’enquête doit jouer son rôle dans l’enquête sur les crimes qui ont eu lieu en coordination avec les autorités compétentes au Liban ».

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, s’est en outre entretenu au téléphone avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Il a appelé M.Berri à intervenir pour parvenir à l’arrêt des hostilités dans le camp d’Ain al-Hilweh.

M.Berri a pour sa part exprimé « sa préoccupation pour la sécurité et la stabilité dans les camps de refugiés palestiniens, pour la résolution de tout différend à travers le dialogue ».

Et de promettre « de déployer des efforts afin de calmer la situation dans le camp, en coopération avec les dirigeants palestiniens ».

Il convient de rappeler que de nouveaux affrontements ont éclaté, le mercredi 2 août, dans le camp d’Ain Al-Hilweh, au sud du Liban, entre le mouvement Fatah et des éléments extrémistes, et ce en dépit d’un accord de cessez-le-feu.

Dans ce contexte, le secrétaire du mouvement Fatah à Sidon, Maher Shabaita, a déclaré à la télévision libanaise Al-Mayadeen que son mouvement est attaché au cessez-le-feu dans le camp d’Ain al-Hilweh.

Et d’ajouter : « Nous avons été surpris par une attaque au missile visant nos positions. Un de nos membres a été tué et plusieurs autres blessés ».

Plus tôt mercredi, des sources ont rapporté à AlMayadeen que l’extrémiste Bilal Badr, qui se trouve dans le camp avec son groupe, est impliqué dans l’assassinat du responsable de la sécurité nationale à Sidon Abu Ashraf Al-Armoushi avec ses compagnons. Suite à cet assassinat les affrontements se sont intensifiés.

Des heurts avaient tout d’abord opposé le Fatah à des hommes armés extrémistes, après un assassinat visant l’un de leur responsable, dénommé « Abu Qatada », qui a été directement touché par une balle.

Le rythme des affrontements s’est accru dans le camp après l’assassinat du commandant des Forces de sécurité nationales palestiniennes à Sidon, Abu Ashraf al-Armoushi et 4 de ses compagnons.