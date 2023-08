Le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens, Ramadan Sharif, a déclaré lundi que « la confiscation de tout navire iranien par les forces américaines sera réciproque », soulignant que « les pays de la région sont capables de maintenir la sécurité et la stabilité dans les eaux du Golfe et le détroit d’Ormuz ».

Sharif a ajouté que toute « action américaine diabolique se heurtera à une réponse iranienne décisive », soulignant que « l’Iran a la capacité et la décision de répondre à toute escalade américaine ».

Plus tôt dans la journée, plus de 3 000 marines américains sont arrivés au Moyen-Orient, dans le cadre d’un plan visant à renforcer la présence militaire dans la région, selon la cinquième flotte américaine.

Un responsable américain aprécédemment révélé son intention de « déployer une escorte de sécurité composée de marines à bord de pétroliers commerciaux passant dans et à proximité du détroit d’Ormuz, pour servir d’outil de défense supplémentaire pour ces navires », a-t-il ajouté.

Il convient de noter que la cinquième flotte américaine, basée à Bahreïn, opère dans le golfe, la mer Rouge, le golfe d’Oman et l’océan Indien, y compris des points stratégiques critiques dans le détroit d’Ormuz et le canal de Suez.

À son tour, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que « la sécurité du Golfe est assurée en coopération avec les pays voisins, et non via la présence américaine ».

Il convient de noter que la marine des gardiens de la révolution iraniens a annoncé, au début du mois dernier, qu’elle avait saisi un pétrolier étranger dans le Golfe, transportant un million de litres de carburant de contrebande.

Le commandant de la deuxième région de la marine des gardiens de la révolution, l’amiral Ramadan Zirahi, a déclaré que « le navire saisi bénéficiait du soutien militaire américain, mais que la marine des gardiens de la révolution a réussi, grâce à une opération prudente, à contrecarrer les mouvements illégaux des Américains dans le Golfe.

Le commandant de la marine iranienne a ajouté que, lors de l’inspection et de la saisie de la cargaison de carburant de contrebande, les forces navales des Gardiens de la revolution ont découvert que le capitaine du navire communiquait avec le centre de commandement américain dans la région pour l’aider à s’échapper, de sorte qu’il a reçu des instructions du centre de commandement américain pour éteindre le moteur du pétrolier afin que l’armée US puisse le soutenir.

Selon le général de brigade Zirahi, les USA ont envoyé deux chasseurs US A10, un avion de reconnaissance P8A, deux hélicoptères C Howk et un drone MQ9, sans compter des patrouilleurs américains dans la région.

