Le vice-président du Bureau politique du mouvement Hamas Salah al-Arouri a assuré que son organisation concentre ses opérations contre la colonisation car elle représente « le cœur de l’occupation et sa face la plus dangereuse ».

Lors d’une interview avec la chaine de télévision palestinienne al-Aqsa, il a affirmé que le peuple palestinien détient les capacités de surprendre l’occupation israélienne, la preuve en est d’après lui l’escalade des opérations de résistance.

Selon lui, « les organisations palestiniennes ont le devoir d’être prêtes à lancer la résistance mais lorsque la confrontation se mue en une résistance populaire globale, ceci est principalement dû à l’occupation et à ses exactions qui poussent les fils de ce peuple à faire part à la résistance ».

S’adressant aux Palestiniens de la Cisjordanie occupée, il a dit : « nous devons tous combattre. Personne ne peut se justifier de ne pas participer à cette bataille. Je ne pense pas qu’un seul jeune homme de notre peuple puisse supporter cette honte dans son histoire et sa conscience ».

Selon lui, c’est le moment ou jamais d’affronter le projet de l’occupation en ce moment « car nous avons une occasion devant nous compte tenu des divisions internes chez eux, des divisions sur le plan international et des positions négatives sans précédent contre ce gouvernement », en allusion au gouvernement de la coalition de droite du Benjamin Netanyahu.

« L’occupation a imposé à notre peuple de faire part à la résistance depuis qu’elle a révélé ses intentions et depuis que son gouvernement a annoncé vouloir s’emparer de la Cisjordanie par la colonisation … L’occupation veut détruire la mosquée al-Aqsa, construire le Temple de Salomon, judaïser al-Qods, déraciner notre peuple de la Cisjordanie et fausser toute notre histoire. Raison pour lesquelles chacun d’entre nous devrait avoir un rôle à jouer dans la résistance à l’occupation en Cisjordanie ».

Et Arouri de poursuivre sur les visées du gouvernement israélien : « le gouvernement sioniste a pris les décisions de colonisation, et il a remis tous moyens entre les mains du ministre de Finances Bezalel Smotrich, qui est la personne la plus extrémiste et la plus dingue. Il dit qu’un million de colons seront transférés en Cisjordanie durant la durée restante de ce gouvernement ».

Evoquant les jeunes palestiniens qui affrontent les incursions israéliennes de leur localité, le dirigeant du Hamas a précisé que leur nombre est limité mais en dépit de cela « l’occupant ne dort plus ».

Selon lui, « l’ennemi israélien vit désormais dans l’incertitude et l’inquiétude et la sécurité de ses colons n’est plus assurée ».

« Apporter des millions de colons sera encore plus difficile de jour en jour’, a-t-il confirmé.

Il a précisé qu’il se sent d’autant plus optimiste lorsque les opérations sont réalisées individuellement par des palestiniens qui n’ont pas adhéré aux organisations palestiniennes.

« Nous appartenons tous à une seule organisation qui s’appelle le peuple palestinien et dans lequel travaillent toutes les factions », a-t-il insisté.

En réponse à une question sur les menaces proférées récemment par les dirigeants israéliens de réactiver les liquidations des dirigeants palestiniens en raison de leur incapacité à juguler les opérations de résistance en Cisjordanie, il a répondu : « ces menaces ne nous font pas peur. Nous, en tant que peuple palestinien n’avons pas le choix. C’est pour cela que nous n’arrêterons jamais de résister »

Source: Médias