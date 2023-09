« Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a accueilli le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique en Palestine, Ziad Nakhaleh, et le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh Al-Arouri », c’est ce qu’a rapporté ce samedi 2 septembre l’agence d’informations UNews.

« Les dirigeants de la Résistance ont discuté des développements en Palestine occupée et dans la région. Ils ont élaboré une évaluation conjointe sur la situation en Cisjordanie et notamment l’intensification des opérations de la résistance », a-t-on ajouté de même source.

Et de poursuivre : « La réunion a également passé en revue les derniers développements politiques en Palestine occupée ainsi que les récentes menaces israéliennes »

Et d’insister sur « la position ferme de toutes les forces de l’axe de la résistance face à l’ennemi sioniste et de l’importance de la coordination quotidienne entre les mouvements de résistance, afin de suivre les évolutions politiques, sécuritaires et militaires et de prendre la décision appropriée ».

Rappelons que cet entretien intervient au lendemain des discussions qui ont regroupé le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, avec les dirigeants de la résistance palestinienne et le secrétaire général du Hezbollah.