Une chaine de télévision libanaise satellitaire a soulevé un tollé toutes communautés confondues en faisant la promotion de l’homosexualité au Liban.

Sur sa page X (ex Twitter), elle a diffusé une vidéo promotionnelle dans laquelle elle réclame l’annulation d’une loi qui l’incrimine : l’article 534 du Code pénal. Rejoignant la position de certains députés et de certaines ONG.

Le slogan de la promotion initiale cite : « L’amour n’est pas un crime. Le vol est un crime. Le viol est un crime. Mais l’amour n’est pas un crime. Campagne pour l’annulation de l’article 534 du Code pénal ».

A peine diffusée sur les réseaux sociaux, les réactions de condamnation ont fusé de toutes parts, même de la part de la communauté chrétienne dont est issue la MTV.

Une internaute a même menacé de se convertir à l’islam si de telles exactions médiatiques ne sont pas sanctionnées.

« Au patriarche Raï, à Samir Geagea, à Gebrane Bassil, à Sami Gemayyel, à Sleiman Frangiyeh à Michel Aoun : si vous ne fermez pas la chaine de la perversion, moi, Alice Beyrouthi la chrétienne, je vais me convertir a l’islam dans une vidéo. La chrétienté n’est pas une religion de la perversion sexuelle. Agissez. »

Bannie, la MTV a alors changé de slogan pour le remplacer par le suivant : « Selon les propos de sa sainteté le pape François… l’homosexualité n’est pas un crime… Pour l’annulation de l’article 534 du code pénal qui incrimine l’homosexualité ».

Contrairement aux attentes de la MTV, les réactions qui en ont découlé étaient pires que les premières.

D’aucuns lui ont rectifié les propos du pape rappelant qu’il avait dit que l’homosexualité est un péché et non un crime.

Traduction: « La chaine de la perversion sexuelle et intellectuelle, la chaine qui incite au meurtre , à la guerre et au racisme. Une chaine maudite pire que tous les fléaux du monde… »

Incompatible avec la foi chrétienne

Dans les milieux chrétiens, nombreuses sont les voix qui réclament de censurer la MTV.

En tête celle de l’évêque Nabil Al-Andari qui est le représentant du patriarche maronite Mar Bechara Al-Rai qui a attaqué les appels à la perversion et les partis qui les promeuvent.

Assurant que l’homosexualité est incompatible avec la foi chrétienne et les valeurs authentiques libanaises.

« Ce que nous voyons dans certains pays du monde comme légitimation de la concupiscence et des tendances biscornues, de sujétion bestiale et d’idolâtrie flagrante renferme des objectifs malveillants des forces obscures dont le but est de corrompre et de diminuer l’humanité ».

Evoquant la vidéo de la MTV, il a dit : « ce que nous voyons sur nos réseaux sociaux, et même dans les tweets de certains de ceux qui sont censés être des fonctionnaires, ne prêche pas une bonne nouvelle. Les tweets et les revendications sont loin de l’authenticité libanaise. Ce sont des mouvements qui ne sont pas basés sur la liberté, mais plutôt sur l’ignorance, sur un populisme rampant et un libéralisme débridé. » Il a ajouté : « La vraie liberté ne signifie pas la fuite et le désengagement, ni la tromperie, la calomnie et la diffamation. Les références humaines, religieuses, morales et patriotiques aident à utiliser la liberté d’une manière saine, correcte et responsable, et ne signifient pas la fuite et le désengagement et non pas de s’assujettir aux caprices, aux hérésies et aux démons qui nous sont étrangers sous couvert du progrès. »

En dehors de l’institution spirituelle, professeur Raef Reda, le président du Rassemblement médical et social libanais s’est fait aussi remarquer pas sa position réclamant au ministre de l’Information et aux références religieuses de mettre un terme à la promotion de l’homosexualité par la MTV qui selon ses propos « porte atteinte aux valeurs et à la morale ».

« Qui est responsable de mettre un terme à cette perversion morale, en ces temps où la décadence médiatique et morale de certains médias est telle que certains comme la Mtv propage l’homosexualité comme si c’était une vertu ».

La MTV interdite pour les musulmans

Au sein de la communauté sunnite, l’inspecteur général adjoint à Dar al-Fatwa, plus haute référence religieuse, cheikh Hassan Moraab a décrété une fatwa interdisant de regarder cette chaine de télévision.

« Nous ne demandons pas de légitimer l’assassinat des homosexuels. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent chez eux dans leur maison, mais le fait d’en faire la promotion peut nuire à nos enfants. Nous sommes contre la diffusion de l’homosexualité parmi nos enfants. Nous sommes contre la chaine MTV qui a vendu son âme au diable. Elle touche des fonds de la part des ONG qui en font la promotion comme elle touchait de l’argent de l’ex-gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé pour couvrir sa corruption », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Et de poursuivre : « Je dis à la MTV que sa vidéo va lui coûter cher parce que je vais demander à la société libanaise et arabe de la censurer. Je dis aux musulmans que le fait de regarder cette chaine est proscrit. Et je demande aux partis chrétiens d’agir pour far face a ce fléau qui risque de se propager au sein de la société. Scientifiquement, ceci a été prouvé que l’homosexualité n’a rien à voir avec les gènes, mais ceci évolue en regardant les fils pornos. Il ne faut pas transformer l’infamie comme étant justifiée.



Dans la ville du sud du Liban Saïda, des centaines de citoyens ont signé une pétition refusant de légitimer l’homosexualité ou l’amendement de l’article 534.

Le ministre de la Culture du gouvernement intérimaire, le ministre Mohammad Wissam Al-Mortada, qui a fait de la lutte contre la propagation de l’homosexualité au Liban sa bataille, a écrit dans un tweet : « Les relations homosexuelles resteront un délit, mais la promotion de l’homosexualité entraînera très bientôt les sanctions les plus sévères contre ses auteurs ».

Mise en garde de S. Nasrallah

A noter que le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a plusieurs fois lancé depuis le mois de juillet dernier des appels contre les tentatives de répandre et de légitimer l’homosexualité au Liban , estimant que « cette bataille concerne toute la société, avec ses musulmans et chrétiens et qu’il faut la combattre par tous les moyens ».

« Les grandes puissances ont pris la décision de répandre la perversion sexuelle dans le monde entier que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs parce qu’ils veulent répandre ce fléau » a-t-il averti, accusant les Américains d’avoir un programme dans ce sens en disant au monde que ce comportement est naturel.

« Ils mettront l’accent dans ces sujets malveillants sur les enfants et les jeunes. ils mettront l’accent sur les Etats qui ont besoin d’aide de sorte qu’elle soit conditionnée en véhiculant la perversion sexuelle », a-t-il prévenu.

« Notre pays ne permettra pas la perversion sexuelle même par si elle est soutenue par l’Union européenne, les Etats-Unis ou la communauté internationale », a-t-il aussi affirmé.

Sayed Nasrallah avait aussi plusieurs fois critiqué la MTV qui suit une ligne éditoriale farouchement hostile au Hezbollah et à la résistance, l’accusant de semer la zizanie inter communautaire et de vouloir entrainer le pays vers la guerre civile.

Source: Divers