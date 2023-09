Le site américain Antiwar a rapporté qu’un responsable du renseignement américain a critiqué les médias pour avoir induit en erreur l’opinion publique américaine sur les présumées avancées de l’Ukraine sur le champ de bataille lors de la contre-offensive.

Dans une interview avec le célèbre journaliste américain Seymour Hersh sur les récentes informations rapportées ces dernières semaines selon lesquelles les troupes ukrainiennes gagnaient du terrain et reprenaient le contrôle du territoire, le responsable a déclaré : « D’où les journalistes tirent-ils ces informations ? »

« L’objectif de la première ligne de défense de la Russie n’était pas d’arrêter l’offensive ukrainienne, mais de la ralentir, donc s’il y a une avancée ukrainienne, les commandants russes peuvent apporter des forces de réserves pour fortifier la ligne », a noté le responsable américain.

Le responsable a également souligné qu’”il n’y a aucune preuve que les troupes ukrainiennes ont franchi la première ligne ».

Selon le site Internet, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a envoyé un message optimiste lors de son voyage à Kiev, selon lequel « au cours de la contre-offensive en cours, les progrès se sont accélérés au cours des dernières semaines ».

Le responsable a déclaré que ce message a été transmis par les services de renseignement militaires à la Maison Blanche, tandis que la Central Intelligence Agency (CIA) était parvenue à d’autres conclusions.

« Ce genre de rapport de la communauté du renseignement militaire va à la Maison Blanche. Mais il y a d’autres points de vue », a-t-il déclaré, se référant à la CIA, expliquant que ces points de vue n’atteignent pas le président américain Joe Biden.

Le responsable a également déclaré à Hirsch que, quel que soit l’engagement de Kiev dans l’effort de guerre, les objectifs du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sont inaccessibles, soulignant que « Zelensky ne regagnera jamais ses territoires ».

Vendredi, Zelensky a reconnu que « la supériorité aérienne russe arrête la contre-offensive ukrainienne », exprimant « ses regrets » pour le ralentissement de l’aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou.

« La guerre avance lentement, et nous en sommes conscients … Actuellement, les opérations deviennent de plus en plus difficiles et encore plus lentes », a-t-il déclaré.

Les paroles de Zelensky sont intervenues un jour après avoir reçu Blinken avec son ministre de la Défense Lloyd Austin et la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Pendant la rencontre, le président ukrainien a mis en garde contre un « hiver difficile » qui attend l’Ukraine.

Le lundi 4 août, les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir repris la localité de Robotyne, un petit village situé au nord-est de Melitopol, aujourd’hui réduit à un champ de ruines. Mais Moscou n’a pas admis jusqu’ici de repli dans cette zone et fait état de combats quotidiens dans le secteur.

La contre-offensive ukrainienne peine à réaliser des percées sur le front au milieu de lourdes pertes de soldats et de matériel, en particulier là où l’offensive est concentrée dans le Sud, plus de 3 mois après l’annonce de son lancement par Kiev.

