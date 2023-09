Le président iranien Ebrahim Raïssi a souligné la pleine autorité de l’Iran sur ses actifs récemment libérés, soulignant que c’est la République islamique qui décide comment dépenser les fonds et que l’argent sera dépensé « là où nous en aurons besoin ».

Dans une interview exclusive accordée, le mardi 12 septembre, à la chaîne de télévision américaine NBC, le président Raïssi a évoqué l’accord du mois dernier entre l’Iran et les États-Unis visant à échanger des prisonniers et à obtenir la libération de 6 milliards de dollars de fonds iraniens restés bloqués dans deux banques sud-coréennes depuis 2018 en raison de la pression américaine sur Séoul.

L’administration du président américain Joe Biden avait affirmé à l’époque que les fonds et les bénéfices des ventes de pétrole iranien à la Corée du Sud ne pouvaient être dépensés qu’à des fins « humanitaires ».

Raïssi a déclaré lors de l’interview que l’Iran aurait « l’autorité » sur la manière dont les fonds seraient dépensés, soulignant : « Cet argent appartient au peuple et au gouvernement iraniens, donc la République islamique d’Iran décidera de ce qu’elle doit faire de cet argent. »

Lorsqu’on lui a demandé si les fonds débloqués seraient utilisés à d’autres fins que les besoins humanitaires, le président iranien a répondu : « Humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin, donc cet argent sera budgétisé pour ces besoins, et les besoins du peuple iranien seront décidés et déterminés par le gouvernement iranien. »

Par ailleurs, il a souligné que les détenus américains en Iran étaient « en très bonne santé » et rentreraient bientôt chez eux; l’accord d’échange de prisonniers sera mis en œuvre à la « date prévue ».

L’administration Biden a annoncé lundi qu’elle avait pris des mesures concrètes pour ouvrir la voie à l’échange de prisonniers, en accordant une dérogation autorisant les banques internationales à transférer les 6 milliards de dollars au Qatar sans menace de sanctions américaines.

La dérogation signifie que les banques européennes ainsi que celles du Moyen-Orient et d’Asie ne violeront pas les sanctions américaines en convertissant l’argent iranien, gelé en Corée du Sud, et en le transférant à la banque centrale du Qatar, où il sera conservé pour être utilisé pour l’achat de biens non sanctionnés. L’administration Biden a également accepté de libérer cinq citoyens iraniens détenus aux États-Unis.

Les cinq détenus iraniens ont été identifiés comme étant Mehrdad Moein Ansari, Kambiz Attar Kashani, Reza Sarhangpour Kofrani, Amin Hassanzadeh et Kaveh Lotfollah Afrasiabi.

De hauts responsables iraniens ont souligné qu’il n’y avait aucun lien entre l’accord d’échange de prisonniers conclu avec les États-Unis et la libération des avoirs gelés de l’Iran.

Plus tôt en août, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré : « L’échange de prisonniers est une question entièrement humanitaire et n’a rien à voir avec le déblocage de nos fonds dans les banques étrangères. »

La semaine dernière, Kazem Gharibabadi, secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l’homme, a également catégoriquement rejeté l’idée selon laquelle l’Iran aurait accepté de libérer les prisonniers américains afin d’avoir accès à ses avoirs.

Source: Avec PressTV