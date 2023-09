À la veille de la semaine de la Défense sacrée, qui célèbre les 8 années de guerre qui a opposé l’Iran à l’Irak, le guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré que cet évènement a permis de connaitre la grandeur de l’Iran.

Lors d’une audience mercredi matin 20 septembre dans le hosseinieh de l’imam Khomeiny à Téhéran des familles de martyrs, des artistes, des écrivains, de secouristes et de vétérans de la Défense sacrée, il l’a qualifié d’événement marquant de l’histoire de l’Iran.

« L’un des résultats importants de la Défense sacrée a été que la nation iranienne a découvert la grandeur de ses capacités », s’est-il félicité.

« La Défense sacrée est une période marquante et importante de l’histoire de l’Iran », a-t-il réaffirmé, soulignant la nécessité de la présenter aux générations futures. « Il nous incombe de connaître correctement cet événement important et le présenter aux prochaines générations. »

Il a souhaité que les générations futures pourront connaitre les aspects importants et significatifs de la Défense sacrée, en tirer des leçons et comprennent comment la nation iranienne a pu accéder à la victoire et maintenir son pouvoir.

Le maintien de la sécurité du pays est l’un des acquis de la Défense sacrée, qui a dans une large mesure préservé le pays d’une autre agression. « Si l’ennemi lance une offensive, ce n’est pas lui qui y mettra fin », a-t-il assuré.

Il a réaffirmé que la Défense sacrée a élargi les frontières iraniennes. «Je ne parle pas de frontières géographiques. La Défense sacrée a élargi d’autres frontières, y compris celle de la Résistance », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « La Défense sacrée a introduit, promu et propagé le terme de Résistance dans le monde. Cela peut être difficile à croire pour nous, mais les actions de la nation iranienne ont eu un impact sur le monde. Nous sommes au courant. Tant en Asie de l’Est qu’en Afrique et en Amérique latine, les actions de la nation iranienne sont devenues un modèle (à suivre). »

Le Leader de la RII a évoqué l’influence grandissante de l’Iran dans la région, qui est devenue d’après lui une source de préoccupation pour les États-Unis.

« La présence morale de l’Iran dans la région inquiète les Etats-Unis et certains pays, alors qu’il ne possède aucune base dans les pays de la région », s’est-il félicité.

L’ayatollah Khamenei a qualifié les forces armées de source de fierté pour la société, leur présence étant une assurance de la stabilité. « Nous devrions apprécier les forces armées. La dignité et l’honneur des forces armées doivent être considérés comme essentiels. Les forces armées rétablissent la sécurité et la sécurité d’un pays est primordiale. L’ennemi compte porter atteinte à la valeur, à l’honneur et à la dignité des forces armées, ce qui appelle à la vigilance », a-t-il soutenu.

Source: Avec Press Tv