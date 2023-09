L’armée d’occupation israélienne a bombardé dans la nuit de vendredi à samedi trois postes d’observation de la résistance palestinienne à l’est de la ville de Gaza.

Deux palestiniens ont été blessés dans le bombardement aérien et de l’artillerie israélienne, ont précisé les médias palestiniens.

Deux missiles aériens au moins ont visé un point d’observation dans la région Malka à l’est de gaza. L’artillerie israélienne a pilonné un deuxième point situé entre Hajar Dik et le quartier Zaytoune et un troisième à Khan Younes.

Selon le communiqué de l’armée israélienne, les points d’observation bombardés appartiennent au Hamas.

Le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a pour sa part, déclaré : « Le le bombardement israélien des points d’observation à Gaza est une tentative vaine pour stopper notre soutien a al-Qods et al-Aqsa et la révolution de notre peuple en Cisjordanie. Notre résistance à Gaza poursuivra son soutien par l’action de lutte dans toutes les scènes car c’est un droit légitime ».

Le texte de l’armée d’occupation précise que le bombardement a eu lieu après les activités qui s’étaient déroulées pendant la journée du vendredi à proximité de la barrière sécuritaire à l’est de la bande de Gaza.

Les Palestiniens de la bande de Gaza ont repris depuis deux semaines leurs activités de colère pour marquer leur soutien et leur solidarité avec les Palestiniens en Cisjordanie et à al-Qods où les incursions militaires israéliennes se poursuivent sans répit, accompagnées d’une campagne d’arrestations, de perquisitions et de destruction des maisons et d’assassinats des militants palestiniens.

Durant les activités du vendredi, les manifestants palestiniens ont brûlé des pneus. Ils ont largué des ballons incendiaires en direction des colonies de la couverture de la bande de Gaza, où plusieurs incendies ont éclaté. Notamment dans les colonies Ba’iri et Kissoufim.

Des engins explosifs artisanaux ont été jetés sur la barrière lui causant des dommages, selon les médias palestiniens.

Les militaires israéliens ont ouvert le feu et les ont bombardés aux gaz lacrymogènes sur les manifestants, blessant au moins 28 d’entre eux.

Source: Médias