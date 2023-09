Lundi soir, des avions d’occupation israéliens ont visé un observatoire affilié à la résistance palestinienne à l’est de la ville de Gaza.

« Le chasseur de l’occupation a ciblé le point Hama al-Thughur, à l’est du quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de la ville de Gaza, avec au moins deux missiles, sans qu’aucune victime n’ait été signalée sur place. »

Pour sa part, le correspondant des affaires militaires de la chaîne israélienne Kan, Itay Blumenthal, a affirmé : « Les institutions sécuritaires et militaires sont conscientes que nous nous dirigeons vers une escalade dans la bande de Gaza. Pour cette raison, à la veille de la fête (Yom Kippour ), la division de Gaza a été renforcée par un autre bataillon ».

Le correspondant israélien a ajouté que « les forces d’occupation se préparent à toutes les possibilités d’escalade, y compris le lancement de missiles ».

Ce lundi, le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen à Gaza a rapporté que « les soldats de l’occupation israélienne ont tiré des bombes lacrymogènes et des tirs sur les manifestants à la frontière orientale de la bande ».

Parallélement, des manifestants ont afflué à la frontière orientale de la bande de Gaza, dans le cadre de mouvements populaires en faveur de la mosquée Al-Aqsa.

Lors de l’attaque ennemie un jeune homme a été abattu et des dizaines d’autres ont été asphyxiés. Des jeunes hommes en colère ont également incendié des pneus en caoutchouc près de la barrière de sécurité, tandis que des véhicules d’occupation et des tireurs d’élite étaient déployés à proximité.

Plus tôt, des chasseurs israéliens avaient visé, pour la troisième fois, un point d’observation de la résistance à l’est de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

Samedi, les factions palestiniennes représentées par le Hamas, le Jihad islamique et le Front populaire ont convenu d’intensifier l’escalade sécuritaire et de renforcer la coordination entre elles, lors d’une réunion tenue à Beyrouth.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a indiqué que « les rassemblements près de la clôture ne s’arrêteront pas et les militants de la Jeunesse Rebelle à Gaza et en Cisjordanie poursuivront leurs mouvements pour protéger la mosquée Al-Aqsa et soutenir les détenus « .

Il y a quelques jours, le correspondant des affaires militaires de la chaîne israélienne 13, Or Heller, a affirmé que « l’ état d’alerte a été déclenché dans tout Israël, coïncidant avec l’arrivée de nombreux avertissements d’opérations ».

De son côté, le site d’information i24 news » a rapporté : « Israël renforce la sécurité de la clôture séparant la bande de Gaza, après que les factions palestiniennes se soient engagées dans une escalade ».

Il y a une semaine, le ministre israélien de la Sécurité, Yoav Galant, et le chef d’état-major, Herzi Halevy, ont procédé à une évaluation de la situation avant les vacances, et « à l’issue de cette évaluation, ils ont mis en garde contre une recrudescence des attaques dans les jours à venir ».

Les Palestiniens continuent de manifester près de la clôture de séparation à Gaza, brûlant des pneus et envoyant des ballons incendiaires vers les colonies de l’enveloppe de Gaza , en réponse au siège imposé par « Israël « , et en soutien à Al-Aqsa et aux détenus.

Source: Médias