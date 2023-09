L’antenne des enseignants scolaires du Hezbollah a mis en garde contre la participation aux sessions de formation des enseignants d’une association américaine qui interfère dans la politique éducative du Liban en promouvant des valeurs étrangères à sa culture, à savoir l’homosexualité.

« Nous refusons catégoriquement de participer aux sessions organisées par l’association américaine « Hardwired Global » et par d’autres, et nous appelons tout le monde à ne pas y participer, car elles poursuivent une politique de violation de la souveraineté éducative rejetée par tous », a déclaré dans un communiqué le Rassemblement des enseignants au Liban, affilié au Hezbollah.

« Aucune partie étrangère n’a le droit de former les professeurs, les enseignants et les éducateurs comme bon lui semble, avec ses propres objectifs et ses projets suspects, et sans le rôle du Centre éducatif de recherche et de développement en tant qu’organisme officiel concerné », a-t-il poursuivi.

Cette association qui fait partie de l‘agence américaine pour le développement international (USAID) offre ses sessions de formation par le biais de la Direction de l’Orientation au sein du ministère libanais de l’Education.

Elle a intitulé sa session de formation : « Un projet de formation d’enseignants et de guides autour de la politique d’insertion, de tolérance et de diversité ».

Interrogé par le site d’information libanais al-Ahed news, le président du Rassemblement des enseignants libanais Youssef Kanaane a affirmé que « ces objectifs brillants dans l’apparence » ne devraient pas berner les Libanais ni le financement qui est accordé.

« L’insertion que cette association cherche à réaliser à travers l’exercice prévu est l’une des valeurs fondamentales de l’Agence américaine pour le développement international », a-t-il averti.

Il a rappelé qu’« en février 2021, l’administration américaine a publié un mémorandum présidentiel émis dans le contexte de la soi-disant Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie et les personnes bisexuelles, dans laquelle elle a affirmé la ferme décision de l’administration du président américain Joe Biden et de sa vice-présidente, Kamala Harris, à œuvrer pour faire avancer les droits humains de la communauté gay aux États-Unis et dans le monde ».

« L’USAID s’efforce de protéger les personnes homosexuelles et transgenres dans les pays qu’elle qualifie de développement, contre ce qu’elle appelle : « la violence, la discrimination, la stigmatisation, la criminalisation, respecter les droits des personnes homosexuelles et transgenres et de les transformer en leaders dans la société », a souligné Kanaan.

Se référant au document que cette organisation a publié au cours de l’année 2023 intitulé « Considérations pour l’intégration des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTQI+) afin que les travailleurs du secteur de l’éducation, les étudiants et les professeurs soutiennent la communauté gay et son intégration dans l’environnement éducatif et les programmes éducatifs », il a souligné également que l’USAID est active dans l’intégration de l’homosexualité dans les programmes scolaires et éducatifs.

Kanaan a révélé que la Hardwired Global qui affiche ostensiblement son soutien à l’entité sioniste se présente comme étant une association religieuse caritative qui « a pour objectif de propager la nouvelle religion abrahamique qui devrait régner sur le monde selon le nouveau régime mondial ».

Selon le quotidien libanais al-Akhbar, les associations et les organisations américaines et internationales s’ingèrent dans le secteur éducatif libanais depuis une quinzaine d’années.

Arborant des slogans redondants comme la consolidation de l’enseignements public en améliorant le niveau des enseignants, en restaurant et équipant des écoles, et en organisant des activités extra scolaires pour les élèves, elles imposent leur politique éducative au ministère de l’Éducation.

En même temps, via des agents locaux, elles s’accaparent les datas des enseignants, des élèves et de leurs parents des écoles du secteur public.

Source: Divers