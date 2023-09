Le président israélien Isaac Herzog a regretté la polarisation de la société israélienne, rappelant l’importance de l’unité nationale.

Lors d’un discours le mercredi 27 septembre, Herzog a déclaré : « Un demi-siècle après la guerre de Yom Kippour, la société israélienne est divisée et polarisée. La crise qui nous frappe depuis déjà neuf mois nous déchire et affecte directement notre société, notre économie et notre sécurité. »

« En cette période de fêtes, entre Yom Kippour et Souccot, personne ne conteste que nous sommes en véritable situation d’urgence nationale. Tout le monde s’accorde à dire qu’il est temps d’introspection, de tirer des leçons, de montrer sa responsabilité. Nous devons tous comprendre que la résilience et la sécurité nationales sont directement liées à la situation intérieure », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Trouver une solution à la crise et surmonter les divisions sont des étapes essentielles que nous devons prendre en tant que société pour protéger la sécurité d’Israël 50 ans après la guerre de Yom Kippour. Plus que jamais, il est crucial de chercher un large consensus ».

Des manifestations monstres frappent l’entité sioniste depuis plusieurs mois en protestation à la réforme de la justice soutenue par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.