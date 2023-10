La résistance palestinienne mene depuis ce samedi matin une opération sans précédent contre les colonies de la couverture de la bande de Gaza.

L’opération de la résistance a été baptisée « Ouragan d’al-Aqsa », en riposte aux crimes de l’occupation dans la ville sainte al-Qods et contre la mosquée al-Aqsa.

Le commandant des brigades al-Qassam du Hamas, Mohammad al-Deif qui a annoncé le lancement de l’opération a assuré que près de 5000 roquettes ont été tirées dans la première frappe. Le dôme de fer a été activé, ont rapporté les médias israéliens selon lesquels des explosions ont été entendues à l’ouest de Jérusalem et dans les régions sud de Tel Aviv.

« Nos braves combattants, c’est votre jour pour faire comprendre à l‘ennemi que son ère est terminée… Ils ont souillé al-Aqsa. Nous les avions prévenus », a déclaré Deif.

Directement après, l’attaque terrestre a été lancée. Des dizaines de résistants palestiniens ont franchi la barrière frontalière et attaqué des positions militaires israeliénnes puis des dizaines de colonies et les ont conquises sous une couverture d’un pilonnage de roquettes.

Un bulldozer palestinien qui fonce sur la barrière frontalière

Ils ont conquis un certain nombre des positions militaires dont Karam Abou Salem, à l’est de Rafah, selon les images diffusées par la résistance. (Ci-dessous)

Selon les médias palestiniens, des militaires et des colons ont été tués et blessés dans ces attaques, et 35 autres ont été faits prisonniers. Selon un bilan provisoire, il y aurait 22 tués isréliens.

Un char Merkava a été pris par les résistants à l’est de la bande de Gaza.

La résistance s’est aussi emparée de plusieurs jeeps militaires israéliens et les ont ramenés dans la bande de Gaza.

Les médias israéliens citant l’armée israélienne ont rapporté que le mouvement de résistace Hamas a conquis 7 colonies de la colonie de Gaza et les combats ont lieu dans 12 colonies.

Les colonies attaquées selon les médias israéliens

(Une colonie israélienne conquise)

L’armée d’occupation israélienne a évacué ses bases aériennes de crainte que les résistants palestiniens ne les attaquent et ne s’emparent des avions militaires.

Le Jihad participe à la bataille

Le porte-parole du Jihad islamique Abou Hamza a déclaré que les combattants des brigades al-Qods font partie de cette bataille aux cotés de leurs frères du Hamas.

Son vice-secrétaire général Mohammad al-Hindi a déclaré : “ la Palestine vit aujourd’hui un jour historique sans précédent. La résistance prend l’initiative et tire des roquettes sur l’entité. Des dizaines de combattants attaquent la frontière sur des dizaines de kilomètres, tuent et font prisonniers des soldats sionistes et prennent des butins de guerre dont des véhicules militaires ».

Version israélienne.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne Daniel Hageri a déclaré : « Ce matin vers 6h30, le Hamas a lancé une attaque contre Israël. Jusqu’à présent, 2200 tirs de roquettes ont visé Israël. Ils ont lancé des attaques au sol, en mer et depuis les airs, après s’être infiltrés au sud ».

L’armée d’occupation a déclaré vouloir mener une offensive contre la bande de Gaza qu’elle a baptisée « Glaive de fer».

Source: Divers