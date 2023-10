« Les opérations se déroulent comme prévu », a déclaré Abou Ubaida, le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas, soulignant « qu’Israël sera étonné lorsqu’il se réveillera de son choc et réalisera l’ampleur de ses pertes ».

Il a ajouté : « Notre peuple en Cisjordanie et à al-Qods doit se diriger vers les colonies et les points de contrôle pour participer à l’opération de Ouragan d’al-Aqsa ».

Il a poursuivi : « Voici l’ennemi qui s’effondre devant vous comme un tigre en papier… Ô notre peuple de Cisjordanie, il a payé le prix de sa profanation d’al-Aqsa… Et ici vous avez reçu la réponse à vos attaques à al-Aqsa et aux appels de vos colons là-bas : Où sont les Arabes ? »

Abou Ubaida a souligné que « la résistance regle aujourd’hui ses comptes avec l’ennemi qui a profané sl-Aqsa et permis à ses colons d’y faire des ravages ».

Il a noté que « la question des prisonniers était et est toujours présente dans cette bataille, et notre peuple et nos prisonniers entendront ce qu’ils aimaient attendre ».

Le mouvement Hamas a publié un communiqué dans lequel il a annoncé que « l’opération militaire bénie annoncée par les Brigades Ezzedine al-Qassam, l’opération de Ouragan d’al-Aqsa, a commencé ce matin en réponse à l’agression sioniste contre notre peuple, nos prisonniers, nos terres et nos lieux saints, qui ne se sont pas arrêtés malgré les avertissements émis par le mouvement Hamas et les factions de la résistance ».

Le mouvement Hamas a appelé tous les médias à considérer l’opération bénie de l’opération de Ouragan d’al-Aqsa comme une victoire pour la justice de la cause palestinienne et pour le droit du peuple palestinien à la liberté, à la dignité, à la libération et au retour dans sa terre d’où il a été délogé par la force, et à adopter le récit palestinien en relayant les positions et les informations publiées par le mouvement et les Brigades al-Qassam dans l’opération de Ouragan d’al-Aqsa pour la défense du peuple palestinien et de sa terre et ses lieux saints ».

L’ armée d’occupation a affirmé que le Hamas a pris le contrôle de certaines colonies de la couverture de Gaza, capturé environ 35 soldats israéliens et fait des dizaines de morts, dont le chef du conseil régional de Shaar Hanegev.

Haniyeh : C’est effectivement le moment de la victoire… et l’opération de Ouragan d’al-Aqsa s’étendra en Cisjordanie et à l’extérieur

pour sa part, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que « la résistance palestinienne est engagée dans ces moments historiques dans une épopée héroïque dont le titre est al-Aqsa, nos lieux saints et nos prisonniers ».

Haniyeh a souligné que « ce n’est pas le moment d’attendre et de regarder, et ce n’est pas seulement le moment de la victoire dans les cœurs, mais plutôt de la victoire en action », notant que « l’opération de Ouragan d’al-Aqsa a commencé à Gaza et s’étendra jusqu’en Cisjordanie et à l’extérieur, et partout où notre peuple et notre nation sont présents ».

Haniyeh a précisé que « la raison centrale et le fondement de cette opération sont l’agression sioniste criminelle qui a eu lieu contre la mosquée bénie d’al-Aqsa et qui a atteint son apogée ces derniers jours ».

Il a indiqué que « des milliers de colons criminels fascistes ont profané le sanctuaire du Prophète et y ont accompli leurs prières en vue d’y imposer la souveraineté sioniste », ajoutant que le Hamas était conscient que l’occupation prenait cette mesure.

Il a affirmé: « Nous ne garderons pas le silence sur cette profanation et cette intention d’agression, même si le monde entier reste silencieux ».

Le chef du bureau politique du Hamas s’est également dit convaincu que « l’ensemble de notre nation, de l’est à l’ouest, du nord au sud, et partout dans le monde, fera partie de la bataille pour défendre le sanctuaire du Prophète ».

Haniyeh a appelé « tous les musulmans du monde entier, ainsi que tous les peuples libres du monde, à participer à cette juste bataille pour défendre al-Aqsa, autant qu’ils le peuvent ».

Pour sa part, le chef adjoint du Bureau politique du mouvement Hamas, Saleh Al-Arouri, a affirmé que la bataille de Ouragan d’al-Aqsa est « une bataille qui a pour but d’humilier l’ennemi sioniste et de répondre aux crimes de l’occupation ».

Il a également souligné que « la Cisjordanie aura le dernier mot dans cette bataille », soulignant qu’elle est « capable d’ouvrir un conflit avec toutes les colonies qui s’y trouvent ».

Le commandant en chef des Brigades al-Qassam, Mohammad al-Deif, avait annoncé le lancement de l’opération de Ouragan d’al-Aqsa, en réponse à la barbarie de l’occupation contre la mosquée al-Aqsa et le traînage des femmes dans ses cours ».

Al-Deif a annoncé que plus de 5 000 missiles et obus avaient été tirés lors de la première frappe, soulignant que « la colère d’al-Aqsa et de notre nation explose aujourd’hui ».

Source: Médias