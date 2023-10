Profitant du mutisme douteux des pays occidentaux et des organisations des droits de l’homme, l’armée d’occupation israélienne a intensifié ses frappes atroces contre les civils à Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 1 900 martyrs, dont 614 enfants et 370 femmes, ainsi que de 7 696 blessés suite à l’agression israélienne contre la bande de Gaza qui se poursuit depuis huit jours.

Le ministère palestinien a précisé que 256 gazaouis, dont 20 enfants, sont tombés en martyre et 1788 autres blessés durant les dernières 24 heures.

Dans un nouveau massacre qui s’ajoute aux crimes de l’occupation, 70 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyre, et plus de 200 autres ont été blessés, à la suite du bombardement par l’armée d’occupation israélienne des convois d’habitants Palestiniens qui se rendaient au sud de la bande de Gaza après les menaces israéliennes.

Les autroités d’occupation avaient sommé les habitants du nord de la bande de Gaza de quitter leur foyer et de se diriger vers le sud, faute de quoi ils seront bombardés.

Le Hamas a dans ce contexte affirmé que l’horrible massacre commis par l’occupation sioniste contre les déplacés de notre peuple palestinien à Gaza révèle une fois de plus les mensonges et les tromperies de l’occupant qui a lancé des appels suspects au déplacement de notre peuple.

Âmes sensibles s’abstenir:

الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين من الشمال إلى الجنوب ويقصف الشاحنات التي كانت تقلهم pic.twitter.com/J9TP2s9WEY — فلسطين بوست (@PalpostN) October 13, 2023

Dans la cour de l’hôpital al-Chifa à Gaza, des jeunes se recueillent devant leurs proches martyrisés, en criant : allégeance à toi ô Al-Aqsa.

L’aviation de guerre israélienne a également ciblé les maisons dans le camp de Bureij. Plusieurs martyrs et blessés ont été ensevelis sous les décombres.

Mêmes les ambulances et les secouristes n’ont pas échappé à ces bombardements monstrueux.

L’armée d’occupation israélienne a également bombardé, ce samedi à l’aube, des maisons palestiniennes dans les camps de réfugiés de Jabalia et de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés.

Il convient de noter que 71 familles palestiniennes ont été complètement effacées des registres après avoir péri suite aux bombardements israéliens contre les civils à Gaza.

71 عائلة فلسطينية مسحت بالكامل من السجلات بعد استشهادها تحت القصف المستمر على المدنيين في غزة من تدمير طائرات الاحتلال أبراج المخابرات في منطقة السودانية بقطاع غزة pic.twitter.com/Vkm5Uv9LoT — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) October 13, 2023

Israël menace l’hôpital Al-Awda



Entre-temps, l’hôpital Al-Awda (Le Retour, en français ndlr) au nord de Gaza a été menacé par l’armée d’occupation israélienne qui a sommé son personnel de l’évacuer.

Le directeur de l’hôpital a affirmé que « l’armée d’occupation israélienne leur a donné un ultimatum jusqu’à 10h00 ».

Et d’ajouter : « Nous rejetons la demande d’évacuation israélienne. Nous avons des patients qu’il est impossible de les transférer. Notre personnel est composé de 35 médecins et assistants qui insistent de rester pour fournir les soins médicaux necessaires aux patients.

En réaction, le Hamas a affirmé que les menaces de l’occupation israélienne contre les hôpitaux palestiniens constituent un crime de guerre ».

« L’occupation israélienne persiste à perpétrer des crimes et des massacres encore plus atroces contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza en ciblant les hôpitaux.

Le dernier exemple de ces crimes est la demande au personnel médical de l’hôpital Al-Awda de quitter et d’évacuer l’hôpital, qui est un lieu civil protégé par le droit international humanitaire.

La demande de l’occupation israélienne de vider les hôpitaux au milieu de l’escalade de la guerre contre Gaza souligne ses plans criminels visant à priver les Palestiniens des besoins humanitaires fondamentaux et urgents – il s’agit d’un crime de guerre, selon le droit international.

Nous saluons la position humanitaire et héroïque du personnel médical qui a absolument refusé de vider l’hôpital et a continué avec persistance à assumer sa responsabilité nationale et humanitaire envers les Palestiniens blessés.

Nous appelons également les Nations Unies et les organisations internationales à œuvrer pour mettre immédiatement fin aux projets criminels de l’occupation israélienne contre le personnel médical et les organisations humanitaires ».