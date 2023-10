En dépit du massacre odieux qui fauché la vie à des centaines de civils dans l’hôpital baptiste à Gaza, les avions d’occupation israélienne ont poursuivi leurs frappes pour la 12ème journée consécutive, et ce dans un contexte de coupures d’eau, d’électricité et de nourriture ainsi que de l’effondrement du secteur médical.

Dans l’est de la ville de Gaza, l’artillerie de l’occupation israélienne a tiré des dizaines d’obus en direction du quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de Gaza ainsi que dans le quartier de Shujaiya.

Au centre de la ville de Gaza, l’occupation a bombardé une boulangerie qui fournissait le pain pour le camp des réfugiés de Nuseirat.

L’occupation a également mené des raids très violentes contre le centre de la ville.

Dans le nord de la bande de Gaza, l’aviation de l’occupation a frappé le quartier de Sheikh Radwan.

37 martyrs sont arrivés à l’hôpital indonésien des zones d’Al-Qasaib et Halima Al-Saadiya à Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Et puis, dans l’ouest de l’enclave, plusieurs citoyens sont tombés en martyre après un bombardement israélien visant un appartement résidentiel près de la gare de Tamraz, à l’ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 3 personnes sont tombées en martyre et 12 autres ont été blessés, en plus de plusieurs personnes disparues.

Rappelons qu’au moins 500 civils, dont une majorité d’enfants, sont tombés en martyre et blessés suite à un raid israélien abominable visant la cour de l’hôpital baptiste Al-Ahly dans la ville de Gaza.

Le Wall Street Journal a précisé que la bombe qui a été larguée sur l’hôpital baptiste de Gaza est de type MK-84 de fabrication américaine.