Après le bombardement des ambulances, des hôpitaux, des tours résidentielles et des mosquées, l’armée de l’air de l’occupation a pilonné, jeudi soir, l’église grecque-orthodoxe de Saint-Porphyre à Gaza.

De nombreux déplacés, qui s’étaient abrités dans l’enceinte de cette église, sont tombés en martyre.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le raid a fait « un grand nombre de martyrs et de blessés » dans l’enceinte de l’église grecque-orthodoxe.

Le raid a endommagé une façade de l’église et fait s’écrouler un local la jouxtant.

Saint-Porphyre, la plus ancienne église encore active dans l’enclave palestinienne, à l’ombre d’un minaret, se trouve dans le quartier historique du Vieux Gaza.

Elle est située non loin de l’hôpital Baptiste al-Ahli où un bombardement israélien a entrainé le martyre de 471 civils mardi soir, selon le ministère palestinien de la Santé.

La mosquée d’Al-Omari à Jabaliya a elle aussi été visé par des missiles israéliens.

L’armée d’occupation a également poursuivi la démolition des tours résidentielles dans la ville d’Al-Zahraa, située dans le centre de la bande de Gaza, et les ont bombardés à plusieurs reprises, le dernier ayant eu lieu vendredi à l’aube avec 30 missiles.

L’armée d’occupation a en outre commis un nouveau massacre à Deir al-Balah, où 10 civils sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés suite à la destruction d’un immeuble résidentiel par l’avion de l’occupation. Des enfants et des bébés ont été retirés des décombres.

Et puis à Khan Younes, 20 civils sont tombés en martyre et des dizaines d’autres blessés dans des frappes visant les environs du complexe médical Nasser et d’autres maisons à l’ouest du gouvernorat.

Les quartiers d’Al-Zaytoun et d’Al-Shuja’iya, à l’est de Gaza ont également été exposés à des violents bombardements israéliens.

Il convient de noter que le nombre des martyrs depuis le début de l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza a atteint 3 785 martyrs, dont 1 524 enfants, et a fait plus de 12 493 blessés, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé publié le jeudi 19 octobre.

Il convient de noter que pour le quatorzième jour consécutif, l’occupation israélienne poursuit le bombardement des maisons et impose un siège étouffant contre Gaza, interrompant l’eau, l’électricité et les médicaments.