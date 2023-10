La Résistance islamique (RI) au Liban a revendiqué plusieurs opérations anti-israéliennes ce samedi 28 octobre dont trois qui ont eu lieu simultanément vers 14h30 assurant y avoir causé des pertes certaines.

La première a été réalisée contre la position Richa et le point al-Jardah au moyen d’obus d’artillerie. La seconde a visé le poste al-Abad avec « des obus guidés et des armes appropriées détruisant ses équipements essentiels ». La troisième selon le communiqué a frappé la position al-Marej.

Dans la soirée deux autres opérations ont été évoquées dans deux communiqués de la RI : des tirs avec des « armes appropriées » contre la caserne Zariit puis des tirs en direction d’un attroupement de soldats sur les hauteurs Abou Dajaj, avec des armes appropriées faisant état de pertes directes.

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a rendu compte qu’il s’en est suivi un pilonnage israélien d’une violence inédite qui a ciblé les périphéries de la montagne Blate et les périphéries de la localité Ramieh et les régions Khalat Wardé et Aita al-Chaab.

Il a aussi fait état qu’un poste militaire israélien de la colonie Margeliot a aussi été visé dans la soirée par un obus guidé.

Selon lui, par la suite, des bombes éclairantes de calibre 155 mm et d’autres au phosphore ont été larguées par les Israéliens sur les régions libanaises adjacentes Roub Thalasine et la localité Markaba, dans le secteur oriental, y causant des incendies.

Pendant la matinée, l’ennemi israélien avait bombardé des zones situées au sud des localités Naqoura et Alma al-Chaab dans le secteur occidental a l’aide de bombes éclairantes destinées à mettre le feu dans leurs buissons, a rapporté le correspondant.

Des médias libanais avaient indiqué qu’un drone israélien a bombardé pour la première fois les hauteurs de la montagne Safi, au nord du fleuve Litani.

Dans la nuit, les drones israéliens ont repris leurs survols de l’espace aérien au-dessus du sud du Liban à un rythme intensif.

Vers 21h30, des explosions ont été entendues dans la position israélienne al-Abad, en face de la localité Houla, dans le secteur oriental de la frontière, a indiqué la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen, et une fumée s’en est dégagée. Par la suite des bombes éclairantes ont été jetées dans ses périphéries et un incendie s’y est déclaré. Selon son correspondant, des tirs de mitrailleuses et d’obus d’artillerie sont entendus. Il a fini par assurer qu’aucune opération n’a été réalisée dans cette région de la position d’al-Abad, et les tensions qui ont été enregistrées sont dues à l’état de confusion chez les soldats israéliens qui appréhendent à tout moment une opération de la résistance.

