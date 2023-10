Le porte-parole des Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas, Abou Ubaida a assuré que la Résistance est prête à affronter toutes les tentatives d’avancée terrestre de l’armée d’occupation israélienne vers la bande de Gaza au moment où des combats intensifs se déroulent sur plusieurs axes de la frontière nord et nord-est.

Dans une intervention en sons et en images, Abou Ubaida a estimé que l’offensive de l’occupation israélienne et ses massacres commis à l’encontre des civils « sont dus à sa défaite ». « Nous l’attendons encore pour lui faire gouter les différentes formes de la mort », a-t-il aussi taclé.

Rappelant un épisode de l’opération Déluge d’al-Aqsa le 7 octobre, il a dit : « Nous avons vu la victoire de Dieu lorsqu’un seul moudjahid a détruit 3 véhicules, tué et blessé leur équipage et l’ennemi a fui devant lui comme s’il était une armée ».

Abou Ubaida a insisté que « la résistance à Gaza ne demande pas aux gouverneurs arabes d’investir leurs armées pour défendre les enfants de Gaza ou les sacro-saints », assurant que « la résistance s’est chargée de balayer cette occupation ».

Selon lui, les honorables de la oumma devrait considérer cette bataille comme étant « un tournant dans l’histoire de la oumma ».

S’agissant du dossier des prisonniers israéliens, il a rapporté que des tractations avaient eu lieu mais « l’ennemi laisse trainer les négociations et ne fait pas preuve de sérieux pour mettre fin à l’endurance de ses prisonniers », rappelant que les raids israéliens barbares ont tué une cinquantaine d’entre eux.

« Nous disons pour l’ennemi et au monde, que (concernant) le grand nombre des prisonniers de l’ennemi chez nous, son coût est de vider toutes les prisons sionistes de tous les détenus. Si l’ennemi veut en finir avec le dossier des détenus une fois pour toutes nous sommes prêts à le faire. S’il veut le sectionner, nous sommes aussi disposés. Il se doit de payer le prix qu’il connait », a-t-il expliqué.

Et le porte-parole des Qassam de conclure : « Le temps des illusions vendues au monde sur le mensonge de l’armée invincible et du Merkava indestructible est fini après que la résistance les a brisés dans l’enveloppe de Gaza ».

Dans la journée puis la soirée de ce samedi, les factions de la résistance palestinienne ont revendiqué des tirs de salves de roquettes sur la base Zikim, Tel Aviv, Dimona, Ashkelon, Beersheba,…en riposte aux massacres israéliens dans la bande de Gaza.

Les Brigades al-Qassam ont fait état de tirs d’obus de mortier et de tirs de roquettes sur des attroupements militaires dans les colonies Meftahim et les postes militaires Erez et Sofa et de salves de roquettes sur Ashdod.

Les brigades al-Qods du Jihad islamique ont pour leur part revendiqué dans la nuit des tirs de roquettes contre Tel Aviv.

Dans les médias palestiniens, il est question cette nuit d’accrochages armés violents à la frontière nord et nord-est de la bande de Gaza sans aucune avancée des troupes israéliennes.

Le média palestinien Quds.net a rendu compte de la situation vers 23h : « Ce qui se passe sur la barrière qui sépare le long de la frontière de la bande de Gaza sont des tentatives d’infiltration israéliennes successives mais les combattants palestiniens repoussent ces tentatives et les forces attaquantes battent en retraite après des accrochages violents et tombent dans des embuscades palestiniennes. Pendant la dernière heure, deux tentatives d’infiltration ont été repoussées sur les frontières de Beit Lahia et Khan Younes ». On rapporte aussi que le Hamas a détruit un véhicule blindé israélien à l’est de Shouja’iya.

Source: Divers