La frontière libanaise avec la Palestine occupée a été le théâtre de plusieurs opérations anti israéliennes revendiquées par la Résistance islamique du Hezbollah, les Brigades al-Qassam du Hamas et le groupe al-Fajr de la Jamaat Islamiya.

La Résistance islamique au Liban (RI) a revendiqué ce dimanche 29 octobre six attaques contre des positions israéliens et des militaires israéliens a la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

L’opération la plus remarquable est sans doute l’interception d’un drone via un missile sol-air au-dessus de la localité al-Khiam à quelques kilomètres de la frontière. Selon le communiqué de la RI, l’appareil « a été vu à l’œil nu s’écraser au sol de l’autre côté de la frontière ». Cette attaque a eu lieu vers 16 :00.

== La première opération évoquée par la RI a eu lieu dans la matinée, vers 10 :00, elle a visé la position Miskaf Am et ses équipements électroniques et techniques.

== la seconde a eu lieu au milieu de la journée, vers 12 :45. la RI rendu compte de tirs contre la position al-Samaqa dans les hameaux de Chebaa occupés, dans le secteur oriental de la frontière.

Selon le correspondant d’al-Manar au sud du Liban Ali Shoeb, à la suite de cette opération, l’ennemi israélien a pilonné toute cette zone buissonnières au moyen des bombes a phosphore et aux bombes incendiaires pour y mettre le feu qui s’est vite éteint selon lui. Ali Shoeb a aussi rendu compte de trois raids aériens contre le hameau Bostara, les périphéries de la localité de Chebaa et des hauteurs de Kfarchouba.

Ali Shoeb a rapporté aussi que les drones israéliens ont pilonné les périphéries de Aita al-Chaab, dans le secteur central ainsi que trois maisons dans les localités de Odaysseh, Aita al-Chaab et Maroun ar-Ras.

== Vers 15 :45, les combattants de la RI ont détecté une force de l’infanterie dans la position al-Malikiya et son entourage et l’ont visée immédiatement, tuant et blessant ses membres.

== Vers 16 :00, en même temps de l’interception du drone israélien, ils ont aperçu une autre force de l’infanterie dans la position Berket Richa et l’ont visée au moyen d’obus guidés causant des pertes dans ses rangs.

== En même temps, c’est la position Ramiah qui a été visée et une partie de ses équipements ont été détruits.

Les Brigades al-Qassam ont pour leur part revendiqué des tirs de 13 roquettes depuis le sud du Liban en direction de la colonie de Naharia en riposte aux massacres contre les civils dans la bande de Gaza.

De même, le groupe al-Fajr , la branche armée du parti libanais Jamaat Islamiya a lui aussi revendiqué des tirs de roquettes vers le nord de la Palestine occupée.

Selon le correspondant d’al-Manar, ces salves ont été tirées depuis les secteurs oriental et occidental de la frontière et ont visé Naharia, Shlomi et Kiryat Shmona.

A cet égard, les médias israéliens ont rapporté que des sirènes d’alerte ont retenti au nord de la Haute Galilée et à Kiryat Shmona où deux roquettes se sont écrasées sur un immeuble y provoquant un incendie.

Ces médias ont constaté que « depuis l’extension des opérations de l’armée dans la bande de Gaza, le Hezbollah a accru ses opérations à la frontière libanaise ».

Selon al-Mayadeen, la RI a détruit depuis le lancement de ses opérations 60 tours d’appareils d’écoute et d’espionnage à la frontière libano-palestinienne.

Dans la soirée, Ali Shoeb a fait état de plusieurs raids aériens israélien dans les périphéries de la localités Blida, puis dans la région située entre Yatar et Zibkine dans le secteur occidental et dans la zone située entre Yaroun et Rmeich.

Les médias israéliens ont quant a eux indiqué que des tirs d’obus de mortiers ont visé la position Yaftah, depuis le Liban.

Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé le martyre de l’un de ses combattants Mohamad Najib Halawé.

