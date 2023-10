Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que Gaza est devenue un « cimetière pour des milliers d’enfants palestiniens », alors que l’agression israélienne contre la bande de Gaza se poursuit pour la quatrième semaine consécutive.

« Gaza est devenue un enfer pour tout le monde », a ajouté James Elder, lors d’une conférence de presse mardi à Genève.

Le responsable onusien a indiqué : « Dès les premiers jours des hostilités sans précédent dans la bande de Gaza, l’UNICEF a insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat et de l’acheminement de l’aide, et comme beaucoup d’autres, nous avons appelé à la fin des massacres des enfants. »

Il a poursuivi : « Nos graves inquiétudes concernant le nombre d’enfants tués par dizaines, puis par centaines, et finalement par milliers, se sont concrétisées en seulement deux semaines. Les chiffres sont horribles. Plus de 3 450 enfants auraient été tués, et il est étonnant que cela ce chiffre augmente considérablement chaque jour. »

Il a également souligné que « les menaces contre les enfants vont au-delà des bombes et des obus de mortier », soulignant qu’« il y a plus d’un million d’enfants à Gaza qui souffrent également d’une pénurie d’eau ».

Le responsable de l’ONU a souligné que « la population de Gaza souffre d’une crise majeure pour obtenir de l’eau potable saine et sûre, et non de l’eau salée, qui est la seule option à l’heure actuelle et qui rend les enfants malades ».

Il s’est déclaré convaincu que « lorsque les combats cesseront, le coût pour les enfants et leurs communautés sera supporté par les générations futures », notant qu’« avant cette dernière escalade, plus de 800 000 enfants à Gaza, soit les trois quarts du nombre total d’enfants dans la bande de Gaza, ont été identifiés comme ayant « besoin de soins de santé mentale et de soutien psychosocial avant ce dernier cauchemar ».

Selon le responsable de l’ONU, « 1,1 million d’enfants à Gaza vivent dans un cauchemar », appelant à « un cessez-le-feu immédiat pour des raisons humanitaires et l’ouverture de tous les points de passage menant à Gaza, pour un accès sûr, durable et sans entrave à l’aide humanitaire ». , y compris de l’eau et de la nourriture. » Fournitures médicales et carburant.

Plus de 3 500 enfants palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début des attaques israéliennes actuelles contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier suite à l’opération Déluge d’al-Aqsa, lancée par le Hamas, au cours de laquelle 1400 Israéliens ont péri, selon les chiffres officiels israéliens.

Source: Médias