Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé la destruction d’un bataillon de chars israéliens et assuré que le bilan des soldats israéliens tués est bien plus élevé que celui annonce par les dirigeants israéliens.

Dans une intervention audio Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, a déclaré : « Nos moudjahidines continuent d’affronter les forces d’occupation dans les différentes zones de l’incursion sioniste. Nous avons détruit un bataillon de chars et tué et blessé un certain nombre de soldats ennemis. »

Le porte-parole d’Al-Qassam a ajouté : « Nous avons pu passer derrière les lignes ennemies et l’attaquer à partir du point zéro. Nous avons mené une contre-attaque ce soir sur l’axe nord-ouest de la ville de Gaza, au cours de laquelle nous avons détruit 6 chars et deux véhicules de transports des troupes ».

« La résistance a détruit le véhicule de transport de troupes Panther qui est tombé lors de son premier essai devant nos missiles », a-t-il souligné.

Abou Ubaida a réaffirmé : « Nous ferons de Gaza la malédiction de l’histoire pour l’entité sioniste ».

Et de conclure son discours : « Cela nous fait mal de perdre et de voir mourir en martyrs des milliers de nos concitoyens, mais cela renforcera notre courage et notre violence pour faire payer un lourd tribut à l’ennemi. »

Les Brigades Al-Qassam ont diffusé les images vidéo d’une opération à l’est du quartier Zaytoun où on peut voir un combattant placer l’obus al-Yassin 105 de ses mains sur un véhicule israélien.

