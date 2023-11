L’armée israélienne a engagé des mercenaires étrangers, notamment un groupe espagnol de mercenaires professionnels, pour les utiliser dans sa guerre brutale contre la bande de Gaza assiégée.

Le journal espagnol El Mundo a interviewé Pedro Diaz Flores, un mercenaire espagnol notoire, qui a déclaré que « de nombreux » groupes de mercenaires ont rejoint l’armée israélienne qui les paie « très bien ».

« Je suis venu pour l’argent. Ils paient très bien, ils proposent du bon matériel et le travail est calme. C’est 3 900 euros par semaine, hors autres missions complémentaires », a-t-il expliqué à propos des raisons qui l’ont poussé à rejoindre les forces israéliennes.

Pedro Diaz Flores a déjà combattu aux côtés des groupes néonazis en Ukraine après que la Russie a lancé une opération militaire spéciale dans la région du Donbass l’année dernière.

« Nous fournissons uniquement un soutien sécuritaire aux convois d’armes ou aux troupes des forces armées israéliennes qui se trouvent dans la bande de Gaza. Nous ne combattons pas directement le Hamas et ne sommes pas impliqués dans des opérations d’assaut », a-t-il affirmé.

Il a ajouté : « Nous sommes en charge de la sécurité des points de contrôle et du contrôle d’accès aux frontières de Gaza et de la Jordanie. Il existe ici de nombreuses entreprises militaires privées et elles se partagent le travail. Traditionnellement, ils gardaient les terminaux frontaliers entre Eilat et Aqaba », a-t-il ajouté.

Cela s’est produit alors que des spéculations ont surgi le mois dernier selon lesquelles des mercenaires stationnés en Ukraine auraient commencé à rejoindre l’armée israélienne, alors que l’attention de l’Occident s’est déplacée de l’Ukraine vers ‘Israël’.

« Il est clair que la guerre au Moyen-Orient détourne l’attention de l’Ukraine », a déclaré samedi 4 novembre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

‘Israël’ a déclenché la guerre contre Gaza le 7 octobre après que le Hamas a mené son opération-surprise Déluge d’Al-Aqsa contre l’entité occupante en représailles aux crimes du régime israélien contre les Palestiniens qui se poursuivent depuis des décennies.

Tel-Aviv a bloqué l’approvisionnement en eau, en nourriture et en électricité de Gaza, plongeant la bande côtière dans une crise humanitaire.

Selon le ministère de la Santé basé à Gaza, au moins 10 022 Palestiniens sont tombés en martyrs suite aux bombardements israéliens, dont 4 104 enfants et 2 641 femmes.