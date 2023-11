L’affaire des prisonniers israéliens dans la bande de Gaza est remontée à la surface des évènements avec l’annonce du porte-parole des Brigades al-Qods du Jihad islamique que son mouvement est disposé à libérer deux détenus israéliens. En même temps, le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas révélait qu’une soldate israélienne a été tuée et un soldat a été blessé dans les raids israéliens sur la bande de Gaza.

Lors d’une intervention retransmise par la télévision al-Manar, Abou Hamza a indiqué que les deux détenus Hannah Kaster qui a des problèmes de santé et le garçon Yaghel Jacob seront relâchés pour des raisons humanitaires et sanitaires.

Faisant remarquer que ce dernier sera libéré pour son jeune âge, il a rappelé que des dizaines de jeunes garçons palestiniens de son âge sont séquestrés dans les prisons israéliennes.

Abou Hamza a souligné que son mouvement est partie intégrante de l’opération Déluge d’al-Aqsa et « nous sommes côte-à-côte avec les Brigades al-Qassam », du Hamas.

« L’ennemi israélien tente d’avancer vers Gaza depuis plusieurs axes mais il subit des revers », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Notre peuple est victime des pires atrocités et crimes sur fond de silence absolu mais nos combattants repoussent les convois de chars et de mercenaires des ennemis sur tous les axes ».

Selon le lui la résistance se porte bien et notre ennemi qui tente de réaliser des percées avale toutes sortes de douleurs avec ses chars qui sont devenus des tombes mobiles.

« Nous faisons face à une guerre mondiale qui a pour but d’éliminer notre peuple palestinien », a-t-il dit aussi.

Après son intervention, une vidéo a été publiée par son groupe avec les messages des deux détenus israéliens dans lesquels ils ont accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’avoir renoncé aux prisonniers.

« Netanyahu a détruit tout ce qu’il y avait de beau. Il cible les gens et les terrorise et tue les enfants », a dit Hannah Katser estimant qu’il a commis beaucoup de grosses erreurs et cause beaucoup de tort à la société israélienne, lui demandant de rentrer chez lui.

La détenue a en outre affirmé que ses détenteurs du Jihad islamique ont tout fait pour que les prisonniers restent vivants » et qu’ils l’avaient bien traitée.

Le jeune Yaghel a pour lui aussi critiqué Netanyahu qui a causé la mort des enfants et mis la vie des prisonniers israéliens en danger en coupant l’eau et l’électricité de la bande de Gaza ».

Il a fait remarquer que les combattants ont pris soin des prisonniers.

Quant au porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas, il a annoncé la mort dans les raids israéliens sur la bande de Gaza de ce jeudi de la soldate israélienne détenue du nom de Faoul Azay Mark Asiani (19 ans) qui est originaire de la colonie Modiine . Il a aussi indiqué qu’un soldat a été blessé durant les raids d’aujourd’hui. Assurant fournir ultérieurement les éléments de preuve de ses allégations.

Selon l’armée israélienne, 242 Israéliens sont détenus otages dans la bande de Gaza. Alors qu’Abou Ubaida avait indiqué que son groupe en détient 200.

Le 26 octobre, il avait assuré que 60 détenus ont péri dans les raids israéliens sur la bande de Gaza.

Il y a quelques jours, Abou Ubaida a accusé les responsables israéliens d’avoir entravé une transaction de libération de 12 détenus de nationalités étrangères.

Les groupes de la Résistance ont assuré avoir fait prisonniers ces Israéliens en vue de les échanger avec les plus de 5000 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.

Source: Médias