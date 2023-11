Le commandant de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution le général Ismail Qaani a adressé une lettre au commandant général des Brigades al-Qassam Mohamad Deif.

Ci-dessous, le texte de cette lettre :

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

((Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d’ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d’un peuple croyant.)) (Al-Tawbah/Le repentir/14)

(…)

Cher frère le commandant moudjahid et le martyr vivant Abou Khaled Deif que Dieu le préserve.

(…)

Vous avez tracé une grande épopée intitulée le Déluge d’Al-Aqsa, que Dieu a réalisé avec les bras des Moudjahidines des Brigades Ezzeddine al-Qassam. Vous avez clairement démontré la faiblesse et la fragilité de l’entité sioniste usurpatrice, et vous avez prouvé de manière décisive qu’elle est plus faible que la toile de l’araignée.

(…)

L’ennemi a tenté de se venger de civils sans armes en commettant des crimes de guerre atroces sans précédent dans l’histoire. Ce qui aggrave sa défaite et cause un scandale moral qui affecte le sionisme, les Etats-Unis et tous ceux qui le soutiennent parmi ceux plaident mensongèrement en faveur des droits de l’homme. Mais l’héroïsme et la constance du peuple héros de Gaza et sa disposition à consentir tous les sacrifices démontrent une fois de plus la victoire du sang de l’opprimé sur l’épée de l’ennemi oppresseur ».

(…)

Les frappes que vous avez conduites contre les forces ennemies et les véhicules blindés ont prouvé à tous que la résistance à Gaza est capable d’initiative et d’innovation, tout en préservant son organisation et ses capacités sur le terrain. Cet exploit prometteur incitera les fils de la oumma honorables à se rassembler de plus en plus autour de l’option du jihad et de la résistance, et plus confiants de l’imminence de la conquête, et plus convaincus que la conquête par les moudjahidines de la mosquée Al-Aqsa et sa purification de la souillure des sionistes sont plus proches que jamais.

Comme Gaza défend aujourd’hui l’honneur de la oumma et sa dignité, ayez confiance que vos frères qui se sont joints à vous dans l’Axe d’al-Qods et avec eux tous les gens honorables et les libres du monde ne permettrons pas à l’ennemi et à ceux qui sont derrière lui de s’accaparer Gaza et son peuple et ils ne pourront réaliser leurs sales objectifs à Gaza et en Palestine.

J’ai l’honneur, en mon nom, au nom de vos frères dans le commandement de la République islamique d’Iran de vous présenter ainsi qu’à tous les moudjahidines et à tous les fils du peuple palestinien nos félicitations pour cette victoire éclatante et cet exploit distingué qui est sans précédent dans l’histoire du conflit avec cette entité. Tout en priant Dieu d’accorder aux martyrs les plus hauts degrés et aux blessés une prompte guérison.

En conclusion, nous affirmons notre engagement par la foi et la fraternité qui nous unissent et nous vous assurons que, dans la continuité de notre action pour protéger et soutenir la résistance, nous ferons tout ce que nous dicte notre devoir dans cette bataille historique.

((Allah ne fit cela que pour (vous) apporter une bonne nouvelle et pour qu’avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n’y a de victoire que de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage.)) (Sourate Al-Anfal/Le butin/10)

Votre frère Ismail Qaani

Le commandant de la force al-Qods des Gardiens de la révolution islamique.