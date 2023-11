Le porte-parole des Brigades al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé aujourd’hui lundi plusieurs opérations et attaques menées par les Moudjahidines des Brigades al-Qassam au cours des dernières 72 heures, confirmant « qu’ils ont ciblé 60 véhicules militaires israéliens de différents types ».

Abou Ubaida a révélé que « des véhicules militaires ont été visés dans les zones au sud du quartier d’Al-Zaytoun, dans le quartier de Cheikh Radwan, dans le quartier d’Al-Tawam, à l’ouest du camp de Jabalia et à Beit Lahia, dont trois étaient des véhicules de transport de troupes » ajoutant que « la plupart des cibles étaient detruites par des missiles Al-Yassin 105, en plus des obus de guérilla et des obus de choc, ainsi que des obus Tandom 85 ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a afirmé que « les Moudjahidines des brigades sont encore, à ce jour, engagés dans des affrontements violents sur tous les fronts des combats et ils ont mené un certain nombre d’opérations spécifiques contre les forces ennemies en première ligne » soulignant que « les opérations ont entraîné des morts parmi les soldats ennemis ».

De même, Abou Ubaida a annoncé que « la plus importante de ces opérations était une embuscade contre les forces terrestres israéliennes, au sud-ouest de la ville de Gaza, samedi, où les moudjahidines d’Al-Qassam ont pris pour cible une force terrestre suivie d’un bulldozer équipé de dispositifs antipersonnel, causant des blessés et qu’ils ont entendu les cris des soldats ennemis et leurs appels à l’aide ».

Dans une autre embuscade, également samedi, selon Abou Ubaida, les moudjahidines d’Al-Qassam ont ciblé un transporteur de troupes israélien avec un missile Al-Yassin 105 , dans la région d’Al-Tawam, au nord de Gaza, où ils l’ont directement touché et tué trois soldats qui en sont sortis grâce à un missile antipersonnel ».

Et de poursuivre : »Un groupe de moudjahidines se cachait également à proximité de l’opération, attendant l’arrivée des forces de secours israéliennes, où ils se sont affrontés face à face, faisant au moins de sept morts ».

Abou Ubaida a évoqué les détails d’une autre opération qualitative, qui a eu lieu dimanche, dans laquelle « une unité des forces d’élite des Brigades Al-Qassam, composée de 25 moudjahidines, a pu mener une attaque organisée contre les forces israéliennes qui ont pris comme base l’hôpital pour enfants Al-Rantisi après l’avoir vidé de ses patients et des déplacés palestiniens ».

Et d’ajouter : »Les combattants d’Al-Qassam ont attaqué un véhicule de transport de troupes à proximité de l’hôpital, et en même temps ils ont attaqué une force terrestre israélienne retranchée dans une école à côté de l’hôpital, puis ils ont détruit un char venu à la rescousse et un véhicule de transport de troupes qui s’est précipité sur place ».

« À distance nulle, ils ont éliminé quatre soldats qui étaient descendus du véhicule militaire, et les avions militaires israéliens sont intervenus et ont bombardé l’endroit avant que leurs forces ne tombent dans l’embuscade », selon Abou Ubaida.

Abou Ubaida a noté que « l’occupation israélienne avait bombardé ses forces sur le terrain pensant qu’elles avaient été capturées lors de cette opération », expliquant « qu’un des moudjahidines du groupe Qassam est tombé en martyr, tandis que 24 se retiraient de leurs positions en toute sécurité ».

Il a transmis les assurances des Moudjahidines des Brigades Al-Qassam que « l’occupation bombarde ses véhicules détruits ou endommagés lorsqu’elle est incapable de les retirer pour tenter d’effacer les traces de sa défaite ».

Abou Ubaida a souligné que « ces détails font partie des opérations que les circonstances ont permis d’annoncer jusqu’à présent », soulignant « qu’il y a encore des centaines de moudjahidines des Brigades Qassam dans des positions de combat défensives, en particulier dans tous les zones de défense et de confrontation » ajoutant « qu’ils ont réalisé de nombreuses opérations qui seront révélé ultérieurement lorsque les conditions de sécurité et de terrain appropriées seront disponibles ».

Source: Médias