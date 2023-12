Alors que les frappes israéliennes meurtrières contre Gaza ont repris au terme d’une trêve entre le Hamas et ‘Israël’, des milliers de personnes ont défilé à Paris, le samedi 2 décembre, pour réclamer un « cessez-le-feu permanent ».

Parmi les manifestants, de nombreux députés de La France Insoumise étaient présents, dont le leader historique du parti, Jean-Luc Mélenchon.

Avant que le cortège ne s’élance, M.Mélenchon s’est dit « alarmé » face à la reprise des combats dans l’enclave palestinienne.

« La reprise des bombardements signifie une étape d’aggravation de la guerre et présente tous les indices d’une volonté génocidaire », a lancé Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de La France Insoumise a également avancé qu’il était « mort autant de monde en quarante-deux jours de bombardements à Gaza, qu’il en a péri pendant les quatre ans du siège de Sarajevo » de 1992 à 1996.

De plus en plus crépusculaire, @JLMelenchon harangue ses partisans à la manif pro-Palestine du jour à Paris.

Le ton est théâtral, grandiloquent, entre Malraux et Bossuet. pic.twitter.com/qiMpHrmlNE

— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) December 2, 2023