La Résistance islamique au Liban a annoncé lundi soir avoir attaqué avec des missiles une force israélienne stationnée à l’intérieur d’une maison dans la colonie de Metulla, soulignant « qu’elle avait été directement touchée et que nombre d’entre eux avaient été tués ou blessés ».

La résistance a déclaré dans un communiqué que « le ciblage de la colonie de Metulla était une réponse à l’agression sioniste contre les villages et villes du sud et au martyre du maire de la ville de Taybeh, Hussein Ali Mansour, et en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza, et en soutien à sa résistance courageuse et honorable ».

Les médias israéliens ont rapporté que « trois missiles antichar avaient été tirés lundi soir sur Metulla, causant des dégâts à une maison » et provoquant « un incendie dans celle-ci ».

La chaîne israélienne 14 a rapporté que « le Hezbollah avait tiré deux missiles antiblindés vers la colonie de Metulla, ce qui avait endommagé deux bâtiments ».

Il y a quelques heures, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé avec des armes appropriées un rassemblement d’infanterie composé de soldats d’occupation israéliens dans la forêt de Shtoula (le village libanais occupé de Tarbikha), et ont touché directement la position d’Al-Baghdadi et un rassemblement des soldats ennemis et des véhicules à proximité avec des obus d’artillerie.

Source: Médias