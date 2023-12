Les Brigades al-Qassam ont diffusé ce jeudi les images vidéo de trois captifs israéliens qu’ils détiennent depuis le 7 octobre et qu’ils déclarent qu’ils ont été tués dans les raids israéliens sur la bande de Gaza.

La vidéo est accompagnée d’un texte manifestement destiné au public israélien et plus précisément aux parents et proches des 129 captifs dans la bande de Gaza : « Nous essayons de les garder en vie mais Netanyahu insiste pour les tuer. Ils ont été tués avec les armes de votre armée ».

Les trois jeunes hommes qui apparaissent souriants ont été identifiés : Elia Tolidano, Nick Beezer et Ron Sherman.

Dans l’accord d’échange des prisonniers conclu pendant la trêve provisoire le 24 novembre, 105 ont été relâchés et 129 sont encore à Gaza, dont certains pourraient être morts, d’après l’armée d’occupation.

Le lundi, trois d’entre eux ont envoyé un message vidéo au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le sollicitant d’œuvrer pour les relâcher, assurant qu’ils ne voudraient pas mourir dans les raids israéliens.

Le samedi 16 décembre, l’armée israélienne a reconnu avoir tué par erreur trois captifs dans les rues de Choujaaiya, alors qu’ils hissaient le drapeau blanc et leur assuraient en hébreux qu’ils sont des otages.

Pas de négociations

Le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh s’est rendu mercredi au Caire pour des tractations en vue d’un nouvel accord d’échange sous la médiation égyptienne.

Concernant les dernières évolutions de ces tractations, des responsables égyptiens ont assuré pour le quotidien américain Wall Street Journal que le Hamas et le Jihad islamique réclament qu’Israël arrête ses opérations militaires dans la bande de Gaza avant de discuter une transaction éventuelle.

Les médias israéliens ont rapporté ce jeudi soir que « le Hamas a refusé l’offre israélienne d’une trêve de 7 jours à Gaza en échange de la libération de 40 otages ».

Interrogé par le quotidien égyptien al-Shorouk News, Tahar al-Nounou, le conseiller de Haniyeh a assuré qu’il n’y a pas de négociations a proprement parler, car l’écart est grand dans les positions.

« De notre point de vue avant tout processus de négociations indirectes, il faudrait qu’il y ait un cessez-le-feu, l’arrêt de l’offensive et des massacres et l’envoi immédiate de l’aide pour secourir les citoyens. Par conséquent, il n’y a pas de négociation. L’occupation veut tromper la société israélienne en prétendant qu’il y a des négociations ou un processus de négociations et que la question des détenus va être résolue. Ce qui n’est pas vrai. Ce qu’il se passe est une opération de fourvoiement de l’opinion publique. L’occupation tente de lui jeter de la poudre aux yeux pour poursuivre son offensive en faveur de Netanyahu »

Le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Chokri a déclaré que la position de son pays est fermement attachée à la nécessité d’un cessez-le-feu mais les choses sont encore enchevêtrées.

Sur sa page sur X, Netanyahu a écrit : « Nous n’arrêterons pas la guerre avant d’avoir réalisé ses objectifs : l’éradication du Hamas et la libération de tous les otages. Le Hamas doit capituler ou mourir ».

Source: Divers