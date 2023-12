Le Liban est prêt à appliquer une résolution onusienne qui éloignerait le Hezbollah de la frontière avec la Palestine occupée, mais à condition qu’Israël arrête ses attaques et se retire de secteurs revendiqués par Beyrouth, a affirmé vendredi le Premier ministre libanais.

Le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, avait affirmé dimanche qu’il fallait « obliger le Hezbollah à se retirer au nord du fleuve Litani », à une quarantaine de km de la frontière, soit par la voie diplomatique, soit « par la force ».

Les échanges de tirs entre « Israël » et la branche armée du Hezbollah sont quotidiens à la frontière depuis le lancement de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza suite à l’opération du Hamas le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent contre des positions militaires israéliennes et des colonies dans l’enveloppe de Gaza.

Selon un premier bilan israélien, il y aurait eu 1.400 tués parmi les militaires et les colons. Mais ce chiffre a été revu à la baisse une première fois avec 1.200 puis une deuxième fois avec 1140 tués.

Entre le 8 octobre et le 14 décembre, le Hezbollah a revendiqué plus de 500 opérations anti-israéliennes et 120 martyrs parmi ses combattants.

L’armée d’occupation israélienne assure que 11 militaires ont été tués.

Evoquant cette situation tendue dans le sud du pays, le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé : « la solution existe, c’est l’application des résolutions internationales », dont la 1701.

« Nous sommes entièrement prêts à nous engager à leur application, à condition que la partie israélienne s’y engage également et se retire, conformément aux lois et résolutions internationales, des territoires occupés », a-t-il ajouté à la presse.

Selon le bureau de M. Mikati, il faisait référence à des territoires encore occupés par Israël après son retrait du sud du Liban en 2000 : les fermes de Chebaa, les collines de Kfar Chouba et une partie du village Al Ghajar.

« Israël » insiste aussi sur la nécessité que le Liban applique la résolution 1701, adoptée pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. Ce texte stipule que seules l’armée libanaise et la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) soient déployées entre la frontière et le fleuve Litani.

