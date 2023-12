L’équipe de notre télévision al-Manar a échappé de justesse à une attaque israélienne au sud du Liban.

L’équipe se rendait en voiture vers la localité de Deir Mimas dans la région de Khardali, lorsqu’un obus d’artillerie s’est abattu à quelques mètres de leur véhicule.

Son cameraman Khodor Marqise a été blessé légèrement à l’œil avec les éclats de verre.

Le correspondant de notre chaine au sud du Liban Ali Shoeb estime que l’attaque ne visait pas intentionnellement la voiture d’al-Manar mais voulait affecter une artère vitale principale empruntée par les habitants du sud pour se rendre depuis la région de Nabatiyeh en direction de Marje’youn. Il a signalé que les raids aériens avaient auparavant visé le long du cours du fleuve Litani, aux confins avec cette route. S’en est suivi un pilonnage d’artillerie sur la zone dont celui sur la route, devant le véhicule.

Il rapporte qu’avant cette attaque, il se trouvait à Kafarkela pour filmer les images de l’attaque de l’ennemi contre une maison vide au centre de cette localité frontalière.

Le correspondant d’al-Manar a par ailleurs rapporté que l’artillerie israélienne a bombardé la région Ain al-Zarqa dans les périphéries des localités Teirharfa, Mays al-Jabal, Ramieh et Aita al-Chaab au sud.

5 opérations

Ce samedi, la Résistance islamique a revendiqué cinq opérations de résistance contre des sites israéliens.

Ses combattants ont ciblé un déploiement de soldats à Birkat Risha et d’autres attroupements sur les deux sites Tallat al-Tayhate et Jabal Nazer et les positions Bayad Blida et Jal al-Alam, dans le secteur occidental. (Carte)

Dans la journée, les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies Betset et Shlomi en Galilée occidentale.

La colonie Shlomi

Les médias israéliens ont rendu compte de tirs d’obus depuis le sud du Liban en direction de la colonie Manara dans le doigt de la Galilée.

Dans la soirée, le correspondant d’al-Manar a indiqué qu’un avion ennemi a visé par une frappe aérienne une maison dans la localité d’Aitaroun au sud du Liban.

Aitaroune

Deux martyrs

La résistance islamique a en outre annoncé le martyr de deux combattants « sur la voie d’al-Qods » : Hassan Abdel Nabi Tleis, originaire de la localité de Brital dans la Bekaa (gauche) et Ali Hussein Harb, originaire de la localité Beit Yaroune au sud (droite).

Le vendredi 22 décembre, l’armé israélienne avait reconnu qu’un soldat a été tué et un autre grièvement blessé dans l’explosion d’une roquette tirée depuis le sud du Liban.

A savoir que les tirs de roquettes libanaises avaient visé les colonies de Zari’it et Shtoula en face du secteur occidental de la frontière libanaise. Les médias israéliens ont rendu compte que 24 roquettes ont été tirées en direction de la Galilée occidentale.

Le journal américain Wall Street Journal a rapporté ce samedi que le gouvernement israélien avait envisagé de lancer une attaque contre le Liban, le 11 octobre dernier, 4 jours après l’opération du Hamas dans l’enveloppe de Gaza, Déluge d’al-Aqsa. Mais le président américain Joe Biden l’en a dissuadé au risque que la situation ne dégénère en conflit régional.

Source: Divers