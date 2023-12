Abou Ubaida, porte-parole des Brigades al-Qassam – la branche militaire du mouvement Hamas, a affirmé ce jeudi dans un enregistrement que « la bataille d’Al-Aqsa a mis l’entité sioniste sur la voie de l’extinction. »

Abou Ubaida a déclaré : « Nous avons lutté durant des décennies, jusqu’au déluge d’Al-Aqsa, pour le bien de notre peuple », notant « nous avons porté aux sionistes le coup du siècle le 7 octobre ».

Il a également souligné que « la priorité est de mettre fin à l’agression contre notre peuple et de mettre fin à la guerre d’extermination contre lui », ajoutant que « plus de 825 véhicules militaires ont été pris pour cible depuis le début de l’agression contre Gaza en utilisant tous les moyens disponibles ».

Et de poursuivre: » les Brigades Al-Qassam ont ciblé trois hélicoptères ennemis au cours des deux derniers jours , et de nombreuses scénes ont été publiées montrant nos moudjahidines ciblant des soldats et des véhicules ennemis, et ce n’est que la pointe de l’iceberg « .

Abou Ubaida a expliqué : »Il n’y a pas d’accord d’échange de prisonniers avant que l’agression contre notre peuple ne cesse complètement », indiquant « qu’ il n’y a pas d’accord en cas de guerre ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a déclaré : « Gaza a dévoilé toutes les organisations hypocrites qui brandissent l’épée des droits de l’homme contre les peuples vulnérables », soulignant « notre peuple sortira de cette agression la tête haute ».

Abu Ubaida a insisté : » Nous sommes avec notre peuple dans la même tranchée et nous partageons avec eux un morceau de pain et un verre d’eau ».

Il a réitéré son affirmation selon laquelle « nous nous battons depuis des décennies, jusqu’au déluge d’Al-Aqsa, pour le bien de notre peuple, de notre terre, de nos lieux saints et de nos terres les plus reculées, au milieu d’une humiliation officielle méprisable ».

Abou Ubaida a conclu : « ce qui a été planté le 7 octobre restera incrusté dans la conscience de notre peuple comme une image de la défaite de cet ennemi criminel, et notre peuple en ressortira la tête haute et fier de sa victoire ».

Abou Ubaida est apparu le 24 de ce mois et a évoqué un certain nombre d’exploits militaires réalisées par les moudjahidines d’Al-Qassam en 24 heures, révélant que 35 véhicules militaires ont été complètement ou partiellement détruits, 48 soldats sionistes ont été tués et des dizaines d’autres ont blessé avec des blessures diverses.

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont annoncé la destruction d’un drone israélien Skylark-2 qui effectuait une mission de renseignement dans la région de Tal al-Zaatar, au nord de Gaza.

Au cours des dernières heures, Al-Qassam a également annoncé la destruction d’un char Merkava et de deux véhicules de transport de troupes israéliens, avec des obus Al-Yassin 105 , et la destruction de concentrations de soldats et de véhicules ennemis, à l’est de la ville de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Source: Médias