Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé « qu’au cours des 4 derniers jours, les résistants d’Al-Qassam ont réussi à détruire totalement ou partiellement 71 véhicules militaires ».

Abou Ubaida a souligné que « les résistants ont tué 16 soldats israéliens et mené 42 missions militaires qui ont fait un certain nombre de morts et de blessés ».

Il a ajouté que « 42 opérations militaires ont été menées et ont fait un certain nombre de morts et de blessés parmi les soldats. Au cours de ces opérations, les forces d’occupation sionistes ont été ciblées avec des missiles et des dispositifs anti-blindés et anti-personnels, les affrontant à une distance nulle, et ciblant leurs équipes de secours ».

Le porte-parole d’Al-Qassam a poursuivi : « Deux maisons et deux tunnels ont été minés contre des soldats ennemis et un champ de mines contre des véhicules et des soldats d’occupation, en plus de deux opérations menées par nos tireurs d’élite et un hélicoptère a été pris pour cible dans le ciel de la bande de Gaza ».

Il a ajouté : « Nos résistants ont ciblé deux drones et saisi un autre drone. Ils ont également détruit les quartiers généraux, les salles de commandement sur le terrain et les concentrations militaires avec des obus de mortier et des missiles à courte portée sur tous les fronts des combats dans la bande de Gaza ».

Il a également souligné que la résistance Qassam « a lancé contre la ville de Tel-Aviv, au centre de l’entité, une salve de missiles M90 ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont annoncé que leurs résistants avaient pu, au cours des dernières 48 heures, cibler 26 véhicules israéliens ainsi que dans les quartiers Al-Daraj et Al-Tuffah de la ville de Gaza.

Elles ont également annoncé l’explosion d’un champ de mines contre une force spéciale israélienne après son entrée dans le site militaire Hébron, à l’est du quartier d’Al-Tuffah, et ont affirmé que « 15 soldats avaient été tués au cours de l’opération, tandis que des ambulances et des hélicoptères israéliens se précipitaient pour transporter les morts et les blessés ».

Ce matin, les Brigades Al-Qassam ont annoncé que « leurs résistants avaient tendu une embuscade élaborée dans le camp, tuant et blessant une force d’occupation israélienne, tandis que les résistants se retiraient dans leurs bases en toute sécurité ».

Il convient de noter que les médias israéliens ont rapporté que « le bilan des combats d’aujourd’hui à Gaza était la mort d’un soldat et 17 blessés, dont deux dans un état grave ».

