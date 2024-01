Abou Ubaida, porte-parole militaire des Brigades al-Qassam – la branche militaire du mouvement Hamas, a annoncé dans un message, au 95ème jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, que « les moudjahidines du mouvement ont pu au cours de la semaine dernière détruire totalement ou partiellement 42 véhicules militaires.

Abou Ubaida a affirmé que « nos moudjahidines ont éliminé 22 soldats sionistes à une distance zéro et en ont tué ou blessé des dizaines au cours de 52 missions militaires ».

Abou Ubaida a également ajouté « qu’une maison aété explosé ainsi que quatre entrées de tunnel et un champ de mines dans des soldats ennemis israéliens et qu’un missile sol-air a été lancé sur un hélicoptère dans le ciel de la bande de Gaza ».

Abou Ubaida a souligné que « les moudjahidines d’Al-Qassam ont abattu un drone Hermes 900, saisi un avion Skylark et deux drones et détruit les quartiers généraux, les salles de commandement sur le terrain et les concentrations militaires avec des obus de mortier et des missiles à courte portée sur tous les fronts des combats sans compter le lancement d’une salve de missiles sur Tel Aviv et ses environs ».

L’annonce par Abou Ubaida des réalisations des combattants de la résistance Qassam a été précédée par la confirmation du porte-parole militaire des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, dans une vidéo, que « les moudjahidines des Brigades Al-Qods ont pu abattre un avion des services de renseignement israéliens dans le ciel de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, et ont obtenu des informations importantes ».

Source: Médias