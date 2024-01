Le ministre israélien de la Guerre, Yoav Galant, a affirmé dimanche que « l’élimination du Hamas prendra beaucoup de temps » soulignant que « l’avenir d’Israël dépend des résultat » de l’agression contre Gaza.

Il a réitéré la position de l’occupation consistant à refuser d’arrêter la guerre, soulignant que « nous n’arrêterons pas le feu », car « le sort des prisonniers sera décidé pendant de nombreuses années sous (l’emprise) de la captivité du Hamas ».

Gallant a affirmé que seule la pression militaire « mènera au succès de la réalisation des objectifs de la guerre », notant que « la phase intensive de l’attaque terrestre dans le nord de Gaza est terminée et se terminera bientôt également dans la région de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza « .

Lors d’une conférence de presse, Gallant a ajouté : « Nous avons dit que la phase de manœuvre se poursuivrait pendant 3 mois dans le nord de la bande de Gaza, et cette phase est terminée. »

À la lumière de la division persistante dont est témoin l’entité d’occupation concernant la guerre qui dure depuis plus de trois mois à Gaza, il s’est adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahu et au membre du cabinet de guerre Benny Gantz en disant : « C’est le moment de l’unité pour atteindre les objectifs de la guerre » mettant en garde que « l’hésitation politique peut nuire à la conduite de l’opération militaire ».

Le ministre israélien de la Sécurité a évoqué l’opération Raanana, au nord-est de Tel Aviv, qui a eu lieu plus tôt dans la journée et qui a entraîné la mort d’une femme colon et des dizaines de blessés, la qualifiant de « cruelle et douloureuse ».

