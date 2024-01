Les médias israéliens ont rapporté que « de nombreux habitants du nord ont reçu des messages via les applications WhatsApp et Telegram, qui, selon eux, ont été envoyés par le Hezbollah via des numéros inconnus.

Les médias israéliens ont rapporté que « les messages contenaient un film de propagande montrant des scènes de roquettes tombant, d’incendies et d’écrits incitant à la peur ».

La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les positions d’occupation, les soldats et les véhicules déployés à la frontière avec le Liban, en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa vaillante résistance, et en représailles aux attaques contre les civils par l’occupation.

La résistance ne cesse d’enregistrer ses opérations et de diffuser ses scènes, dans le but de montrer le nombre de morts et de blessés qui sont tombés dans les rangs de l’armée d’occupation, et les dégâts causés à ses mécanismes et sites, à l’heure où la censure israélienne impose un blackout complet sur ses pertes humaines et matérielles dues aux opérations de résistance.

D’autre part, l’occupation cherche, par divers moyens, à infiltrer les factions de la résistance grâce aux informations de sécurité qu’elle acquiert via ses outils d’espionnage et de renseignement, parmi lesquels le piratage des caméras et des réseaux de communication.

Le Hezbollah avait précédemment annoncé que l’occupation tentait d’appeler un certain nombre de Libanais à partir de numéros qui semblent être libanais, via les réseaux fixes et cellulaires, dans le but de collecter des informations et de s’enquérir de certaines personnes, de leur localisation et de leur statut de certaines maisons.

Dans ces communications, selon le communiqué, l’occupation revêt de multiples formes, et celui qui appele parle avec un fort accent libanais et cherche à obtenir des informations sur les membres de la famille du contact et leur localisation, ou diverses données liées à l’environnement, et utilise ces informations pour vérifier l’état de présence d’éléments de résistance dans certaines maisons qu’il entend cibler.

Source: Médias