Le Hezbollah a condamné la décision des Etats-Unis de classer l’organisation yéménite Ansarullah sur la liste américaine des organisations terroristes. « C’est une décision inique, arbitraire et invalide, qui s’inscrit dans la continuité de l’agression américaine continue contre le Yémen », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le Hezbollah rappelle que ce sont « les États-Unis d’Amérique qui sont le sponsor du terrorisme sioniste et de l’agression criminelle contre Gaza et son peuple inébranlable et ceux qui le défendent dans toutes les instances et institutions internationales ».

« Il est étonnant que les États-Unis attaquent le cher Yémen et son peuple honorable et sacrificiel et classent ensuite la victime dans ce qu’ils appellent des listes de terrorisme ce qui reflètent sa culture criminelle et sa domination agressive sur le monde entier », poursuit le texte.

Et de conclure : « Nous pensons que cette décision n’affectera pas la détermination du grand peuple yéménite et son rôle efficace et influent en vue de suspendre le blocus de la bande de Gaza, mais elle augmentera sa détermination à poursuivre sa prouesse honorable jusqu’à la fin de la guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien et sa défense de sa cause juste et de droit ».

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a annoncé ce jeudi avoir décidé de requalifier l’organisation Ansarullah d’entité « terroriste » avec effet dans les 30 jours. Les États-Unis l’avaient retirée de leur liste d' »organisations terroristes » en février 2021.

Un responsable américain a expliqué à l’AFP sous le couvert de l’anonymat que cette fois-ci Washington a opté pour la qualification d’entité « spécialement désignée comme terroriste au niveau mondial », au lieu d' »organisation terroriste étrangère », ce qui constitue une sanction plus large interdisant les échanges, alors que les États-Unis entendent maintenir le flot d’aide humanitaire au Yémen.

« Les Houthis doivent être tenus responsables de leurs actes, mais cela ne doit pas se faire aux dépens des Yéménites », a souligné Antony Blinken.

Le mercredi, l’armée américaine a affirmé avoir « frappé au sol 14 missiles », pour la quatrième fois depuis qu’elle a entamé de concert avec l’armée britannique des attaques contre des positions yéménites à partir du 11 janvier.

Alors que les Etats-Unis affirment que leurs attaques ont pour objectif de préserver la navigation maritime en mer Rouge où transite 12% du commerce mondial, l’organisation Ansarullah, les accuse de vouloir sécuriser les voies maritimes « afin que leur aide et équipements militaires parviennent à l’ennemi israélien et pour affamer le peuple palestinien », selon son chef sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi. Assurant que ses forces ciblent exclusivement « les navires israéliens ou ceux qui se rendent vers les ports en Palestine occupée ».

« Les Américains ont des orientations pratiques au service du lobby sioniste dans le monde et considèrent cela comme une obligation qu’ils doivent remplir », a affirmé le numéro d’Ansarullah dans un discours retransmis ce jeudi par la télévision yéménite al-Masirah.

« Nos opérations incluront les navires américains et britanniques, et l’agression ne changera rien à notre position », a-t-il souligné.

Avant l’attaque américaine, les forces yéménites de Sanaa avaient revendiqué mercredi « des tirs de missiles contre le navire américain Genco Picardy dans le golfe d’Aden », selon leur porte-parole militaire, Yahya Saree.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que le navire avait été visé par un drone, sans faire de victimes mais provoquant de légers dommages

« Si les Américains connaissaient la diversité et la nature des armes avec lesquelles le navire d’hier a été ciblé, ils devineraient certainement que la poursuite de leur agression développera davantage nos capacités militaires », a averti sayed Badreddine al-Houthi.

Source: Divers