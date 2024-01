Le chef du mouvement Ansarullah sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi a violemment critiqué les Etats-Unis et la Grande Bretagne et leur soutien inconditionnel à l’entité sioniste.

« Les orientations politiques des Américains ne sont associées à aucune valeur morale, et la plus importante de leurs motivations est leur association au sionisme », a-t-il affirmé lors d’un discours retransmis par la télévision ce jeudi. Rappelant que « les Britanniques sont le vieux bras sioniste bien avant les USA ».

« Nos opérations incluront les navires américains et britanniques », a-t-il aussi averti assurant que « l’agression ne changera rien à notre position », de soutien au peuple palestinien.

Les idées principales du discours de sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi.

La férocité des juifs sionistes a commis pendant 104 jours plus de 2.000 massacres et crimes de génocide à l’encontre du peuple palestinien.

Ce que subit le peuple palestinien est une agression inique et une destruction massive et une violation de toutes les lois et normes.

La position américano-britannique dans l’évaluation des crimes perpétrés par l’ennemi sioniste est une anomalie parmi toutes les nations, les États et les peuples.

Les Nations Unies, l’Organisation de la Coopération islamique et la Ligue arabe se sont contentées de déclarations et de condamnations qui ne sont pas à la hauteur de la responsabilité face à l’injustice subie.

Il y a un manque d’action de la plupart des pays islamiques de la région arabe et d’autres envers le peuple palestinien.

Les Américains sont impliqués avec les Israéliens dans tous leurs crimes et ils leur ont fourni des missiles et divers types de soutien militaire, financier et politique.

Les Américains persistent à soutenir les atrocités des sionistes contre le peuple palestinien et leur procurent le soutien médiatique.

La position générale de la plupart des pays arabes et islamiques est restée cantonnée au niveau de l’empathie médiatique, d’une manière plutôt tiède et faible

L’Américain a cherché à mobiliser le soutien de plusieurs pays en faveur de l’ennemi sioniste et a incité pour cela les pays européens, comme c’est le cas de l’Allemagne, de la France et de l’Italie.

Les Britanniques sont le vieux bras sioniste bien avant les USA.

Les Américains ont une histoire criminelle sombre envers divers peuples du monde et sont connus pour leur faillite morale.

Les orientations politiques des Américains ne sont associées à aucune valeur morale, et la plus importante de leurs motivations est leur association au sionisme.

Les Américains ont des orientations pratiques pour servir le lobby sioniste dans le monde et considèrent cela comme une obligation qu’ils doivent remplir.

Les sionistes ne sont pas seulement un danger pour le peuple palestinien, ils sont les ennemis de la oumma tout entière. Si nous n’agissons pas contre les sionistes, l’incroyance et l’arrogance, alors contre qui la oumma devra-t-elle combattre ?

L’une de nos principales responsabilités est le djihad, et de ce point de vue, nous soutenons le peuple palestinien. Nous sommes prêts à tomber en martyrs pour l’amour d’Allah et à relever tous les défis à la base de nos principes de piété.

Les Américains, les Britanniques et les Israéliens, ont violé la souveraineté de notre pays et se sont engagés dans une guerre contre notre pays

L’agression contre notre peuple est une agression et une violation directe de la souveraineté du Yémen et une attaque directe contre le peuple yéménite.

Nos opérations incluront les navires américains et britanniques, et l’agression ne changera rien à notre position.

Les Américains doivent comprendre que dans nos positions qui puisent dans notre foi, nous partons d’un point de départ ferme qui ne peut être dévié par les intimidations, les agressions ou les bombardements.

L’agression américano-britannique n’affectera pas nos capacités militaires. Ce n’est qu’une illusion et une propagande médiatique.

Les Américains savent depuis des années que plus l’agression s’intensifie contre nous, plus perfectionnées et plus grandes seront nos capacités militaires.

Si les Américains connaissaient la diversité et la nature des armes avec lesquelles le navire d’hier a été ciblé, ils devineraient certainement que la poursuite de leur agression développera davantage nos capacités militaires.

J’annonce une bonne nouvelle à notre peuple : il y aura des étapes tangibles à partir de maintenant dans le développement de nos capacités militaires.

La politique et la stratégie des ennemis dans toutes les étapes passées étaient basées sur le fait de nous attaquer par le biais d’une partie tierce et d’être la partie qui gagne et ne perd pas.

En tant que peuple yéménite, nous poursuivrons notre soutien au peuple palestinien en exerçant des pressions par tous les moyens.

Nous continuerons à cibler les navires liés à Israël et à bombarder la Palestine occupée jusqu’à la fin de l’agression et du blocus de Gaza.

Les États-Unis veulent que les voies maritimes soient sécurisées afin que leur aide et de leurs équipements parviennent à l’ennemi israélien et pour affamer le peuple palestinien.

Nous ferons face à l’agression américano-britannique soutenant Israël qui cherche à faire perdurer les crimes israéliens contre le peuple palestinien.