Pour le deuxième jour consécutif, l’armée d’occupation israélienne a bombardé ce dimanche 21 janvier une voiture depuis son aviation. Selon le correspondant d’al-Manar au sud du Liban, un drone israélien a tiré un missile en direction d’un véhicule de type Kia, a proximité du checkpoint de l’armée libanaise dans la localité de Kafra, dans le casa de de Bint Jbeil, au sud du Liban.

Il en a découlé un martyr et trois blessés dont une femme qui a été grièvement touchée. Par la suite, son martyre a été annoncé.

Le raid a été perpétré pendant qu’une autre voiture de type Rapid passait à côté de la Kia. Ses passagers ont été blessés.

Samedi matin, un raid israélien avait visé une autre voiture dans le village d’al-Bazouriyeh, dans le casa de Tyr, également au sud, tuant deux hommes.

Al-Bazouriyeh

Samedi, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah avait annoncé le martyre du « combattant sur la voix d’Al-Qods », l’ingénieur Ali Mohamad Hodroj, (à droite) originaire de la localité d’al-Bazouriyeh. Il avait quelques semaines avant le déclenchement de la guerre obtenu son doctorat de l’Université des Jésuites à Beyrouth.

Le mouvement de résistance palestinien Hamas, a salué le martyr Hodroj, le remerciant pour ses contributions en faveur de la résistance palestinienne à Gaza.

Position Hadab al-Boustane

En riposte à l’attaque de ce dimanche, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a assuré avoir tiré une salve de roquettes en direction de la colonie d’Avivim, touchant de plein fouet une maison, selon un communiqué, tuant et blessant ceux qui s’y trouvaient.

Elle a revendiqué ce dimanche 6 opérations anti israéliennes, « en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa vaillante résistance », dont une première, vers 9 :40, contre un attroupement de militaires israéliens dans l’entourage de la position al-Dhahira , une deuxième, vers 10 :25; contre un autre attroupement dans l’entourage de la citadelle de Hounine; une troisième, vers 11 :55, en direction d’un 3ème attroupement dans l’entourage de la caserne Zariit; une quatrième, vers 12 :50, contre la position de Branit; et une cinquième, vers 15 :40, contre la position israélienne située dans les fermes de Chebaa occupées, sur la montagne de Jabal al-Cheikh occupée, baptisée dans le jargon israélien Har Dov. Pour la sixième, vers 16 :45, la RI a revendiqué le tir d’une roquette de type Bourkane qui a frappé de plein fouet la position Hadab al-Boustane, dans le secteur occidental de la frontière, causant des tués ou des blessés.

L’armée d’occupation israélienne n’annonce que très rarement le bilan de ses tués ou blessés depuis le sud du Liban.

La RI a annoncé ce dimanche le martyr de Fadel Ali Salmane Chaar qui est originaire de la localité Nabatiyeh Fawqa au sud du Liban.

Par ailleurs, les correspondant sur place ont rendu compte de 10 raids israéliens ce dimanche contre le sud du Liban dont 7 contre la localité de Markaba et l’entourage des deux localités Tallousa et Kfarkela.

Les périphéries des localités frontalières de ‘Aytaroune, Maroune al-Ras, Yaroun, Aita al-Chaab Chihine et al-Khiam ont fait l’objet d’un pilonnage d’artillerie israélien.

Selon le Yediot Aharonot, « l’équation que le Hezbollah a créée à la frontière laquelle consiste à tirer des roquettes sur al-Manara, Metulla et les autres localités constituent une équation dangereuse ».

Pour le quotidien Maariv, « si Israël avait établi après la première guerre du Liban une zone sécuritaire d’une largeur de 24 km au sud du Liban, et bien aujourd’hui cette zone a été rétablie mais au nord d’Israël ».

Le ministre israélien de l’Immigration Ofir Sofer a déclaré « qu’Israël a eu tort d’ouvrir le front nord dès les premières étapes de la guerre », estimant qu’il fallait parvenir à « une solution politique » qui puisse mettre fin à cette escalade.