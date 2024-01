Les deux mouvements de résistance palestiniens ont affiché des réactions opposées concernant la décision prise par la Cour Internationale de Justice à La Haye sur la plainte déposée par l’Afrique du sud accusant « Israël » de génocide.

Le mouvement Hamas a salué sa décision et estimé qu’elle « inculpe l’État occupant pour génocide », et « exige de l’armée occupante de protéger les civils, de lever le siège imposé à notre peuple à Gaza et de respecter ses devoirs en tant que force d’occupation, dans le cadre du droit international et du droit international humanitaire ». Selon le Hamas, « cette décision signifie l’arrêt de toutes les formes d’agression contre notre peuple à Gaza ».

« Nous appelons la communauté internationale à contraindre l’ennemi afin de mettre en œuvre les décisions de la Cour et de mettre fin au crime de génocide, et nous attendons avec impatience les décisions finales de la Cour pour condamner l’État occupant pour avoir commis le crime de génocide, de crime de guerre, de crime contre l’humanité », poursuit-il.

« Cette décision ouvre la voie à faire comparaitre les dirigeants ennemis pour responsabilités dans les crimes devant la Cour pénale internationale et à l’affirmation des droits de notre peuple palestinien à l’autodétermination, à l’établissement de son État indépendant et à la restitution de ses terres et sa patrie d’où il a été déplacé par la force, conformément notamment aux résolutions internationales ».

Le Hamas conclut son communiqué en saluant la position de l’Afrique du Sud, et en remerciant tous les pays qui ont exprimé leur soutien à cette noble action humanitaire.

Pour sa part, le mouvement de résistance palestinien Jihad islamique a affiché sa déception de la décision de la Cour Internationale de Justice à La Haye.

« Malgré les mesures temporaires annoncées par la Cour internationale de Justice, ses décisions n’ont pas été à la hauteur de l’exigence de mettre fin aux massacres et aux agressions et de protéger le peuple palestinien d’un anéantissement continu », a-t-il regrette assurant s’attendre à ce que « l’ennemi l’exploite pour agir à sa guise ».

« Nous dénonçons la réticence de la Cour à rendre une décision claire obligeant l’ennemi à un cessez-le-feu immédiat, malgré sa reconnaissance implicite du génocide qu’elle commet contre notre peuple à Gaza », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Selon le Jihad islamique « la réticence de la Cour à demander l’arrêt immédiat des combats est la preuve que des forces maléfiques mondiales contrôlent les systèmes juridiques mondiaux pour leurs propres intérêts, aux dépens des opprimés ».

« Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement sud-africain pour dénoncer et révéler les crimes sionistes et pour briser l’omerta mondiale concernant la guerre d’extermination en cours contre notre peuple », a conclu le Jihad.

Source: Médias