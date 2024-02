Le porte-parole des Brigades martyres al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Abou Ubaida, a annoncé lundi que » trois détenus israéliens ont été tués, sur les huit annoncés hier comme étant grièvement blessés: résultat des raids israéliens sur la bande de Gaza ».

Dans un bref communiqué, Abou Ubaida a déclaré que les brigades « reporteront l’annonce des noms et des images des morts pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que le sort du reste des blessés soit clair ».

Hier dimanche, les Brigades Al-Qassam ont rapporté que deux prisonniers israéliens avaient été tués et huit autres blessés, notamment grièvement, à la suite des bombardements israéliens continus sur la bande de Gaza au cours des dernières 96 heures.

Al-Qassam a affirmé dans un communiqué que « les conditions de détention des prisonniers deviennent plus dangereuses en raison de l’incapacité de leur fournir un traitement approprié, tenant l’occupation entièrement responsable de la vie des blessés, à la lumière des bombardements et des agressions continus contre la bande de Gaza ».

Avec l’annonce par les Brigades Al-Qassam de la mort des cinq prisonniers israéliens, le bilan s’élève à 37 morts, après que l’armée d’occupation a rapporté plus tôt que 32 prisonniers israéliens dans la bande de Gaza avaient été tués.

Cela arrive à un moment où des milliers de colons israéliens manifestent continuellement à Tel Aviv et à Haïfa occupés, exigeant la destitution du gouvernement d’occupation actuel dirigé par Benjamin Netanyahu, la tenue d’élections anticipées et la conclusion d’un accord d’échange pour le retour des prisonniers de la bande de Gaza pour la huitième semaine consécutive.

La pression des familles des prisonniers sur le gouvernement Netanyahu s’accentue, dans le but de le pousser à conclure un nouvel accord d’échange avec la résistance palestinienne, après qu’un certain nombre d’entre eux ont été tués suite aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. .

Il est à noter que la résistance palestinienne a publié plus d’une fois des informations ou des clips vidéo de prisonniers israéliens, qui exigent que leur gouvernement arrête les bombardements de Gaza et travaille à leur restitution, à un moment où l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza et les tentatives de l’occupation d’y pénétrer ont conduit à la mort d’un certain nombre de prisonniers israéliens, abattus par les soldats de l’occupation.

Source: Médias