Des dizaines de citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et blessés, dimanche soir, suite aux bombardements de l’occupation contre la bande de Gaza, qui se poursuivent depuis 135 jours.

Des sources médicales ont rapporté que plus de 70 citoyens sont tombés en martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, dans les frappes de l’aviation et de l’artillerie de l’occupation israélienne contre Al-Nouseirat, Al-Zawaida et Deir Al-Balah.

« Les corps de 16 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux suite aux bombardements israéliens visant la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. 5 martyrs, pour la plupart des enfants, ont été retirés des décombres dans les quartiers résidentiels au nord de la bande de Gaza », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Les bombardements israéliens ont en outre ciblé les quartiers d’Al-Shuja’iya, Al-Zaytoun, Tal Al-Hawa et Sheikh Ajlin dans la ville de Gaza, tandis que des drones et des avions de reconnaissance survolaient à basse altitude diverses zones de la ville de Rafah.

Il convient de noter que l’occupation israélienne a commis 13 massacres au cours des dernières 24 heures.

Le nombre des martyrs à Gaza s’est élevé à 28 985, dont une majorité de femmes et d’enfants, et celui des blessés à 68 883, depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, le 7 octobre dernier.

»Israël a mis hors service l’hôpital Nasser »

Entre-temps, le porte-parole du ministère de la Santé dans la Bande de Gaza, Ashraf al-Qudra, a déclaré dimanche que l’armée israélienne avait mis hors service l’hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younes, et l’a transformé en caserne militaire.

»Menottés, battus et déshabillés, des éléments du personnel médical ont été retenus par l’armée d’occupation israélienne pendant de longues heures dans le service maternité », a indiqué al-Qudra dans un communiqué.

Al-Qudra a affirmé que »les forces d’occupation israéliennes avaient arrêté 70 membres du personnel de santé au complexe médical Nasser et n’autorisant qu’à 25 agents de santé de s’occuper des blessés ».

Il a, en ce sens, expliqué que l’armée d’occupation israélienne « avait arrêté le médecin de soins intensifs et qu’il n’y en a pas d’autres pour suivre les cas critiques ».

»Les forces d’occupation ont arrêté des dizaines de patients alités, les transférant dans des camions, de l’hôpital Nasser vers une destination inconnue », a fustigé Al-Qudra, rappelant que « l’électricité a été coupée du complexe médical Nasser pendant trois jours, ce qui a mis à l’arrêt les machines d’oxygène ».

»L’arrêt des machines d’oxygène à l’hôpital Nasser a fait sept morts parmi les patients, et nous redoutons le décès de dizaines d’autres », a-t-il regretté.

Il a également confirmé que « l’eau a été complètement coupée du complexe en raison de l’arrêt des générateurs électriques pour le troisième jour consécutif ».

Al-Qudra a tenu ‘Israël’ »entièrement responsable de la vie du personnel médical et des patients du complexe médical Nasser ».

Samedi, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que les forces d’occupation israéliennes avaient arrêté plusieurs personnes dont des agents administratifs du complexe médical Nasser dans la ville de Khan Younes.